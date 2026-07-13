[속보] 동해 실종 해군 일병, 하루 만에 숨진 채 발견

동해 북방한계선(NLL) 인근 해상에서 경비 임무를 수행하다 실종된 해군 호위함 승조원이 실종 하루 만에 숨진 채 발견됐다.

해군은 13일 오전 5시 58분쯤 동해 고성군 거진읍 동방 52km 해상에서 어제 실종됐던 해군 병사의 시신을 발견해 수습했다고 밝혔다. 해군은 사고 직후 해경과 합동으로 함정 10여 척과 항공기 등을 투입해 정밀 수색을 벌여온 것으로 전해졌다.

실종된 병사는 지난 12일 오전 0시부터 2시 사이에 함 내부 순찰을 맡았던 당직자에 의해 마지막으로 목격된 것으로 알려졌다. 이후 당일 오전 8시쯤 당직 근무에 해당 병사가 나타나지 않으면서 군 당국이 실종 사실을 인지한 것으로 보인다.

사고가 발생한 지점은 NLL 인근 해역으로 확인됐다. 군 당국은 만일의 상황과 인도주의적 차원을 고려해 북한도 수신이 가능한 국제상선공통망 등으로 북측에 실종 사실을 통지했던 것으로 관측된다. 군 당국은 구체적인 사고 경위 등을 조사할 방침인 것으로 해석된다.

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