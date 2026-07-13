‘주민이 뽑는 지역 교육 수장’… 교육장 공모에 쏠린 눈 [오상도의 경기유랑]

안민석 경기도교육감의 행정 혁신 카드인 ‘지역참여형 교육장 공모제’가 13일 첫 면접을 치르며 궤도에 오른다. 민선 6기 경기도교육청이 학교 내 스마트폰 사용을 제한하는 ‘폰 프리 스쿨’과 ‘청사 개방’에 이어 꺼내 든 제도의 운용 방식과 성공 여부에 안팎의 관심이 쏠리고 있다.

안민석 경기도교육감. 경기도교육청 제공

12일 교육계에 따르면 교직원과 학부모, 학생, 주민 등이 시·군 교육 수장을 뽑는 지역추천형 교육장 공모제는 교육계의 뜨거운 감자다.

7년 만에 다시 추진되는 이 제도를 두고 안 교육감의 의지는 확고해 보인다. 이튿날인 13일부터 각 지역 교직원, 학부모, 학생, 주민으로 구성된 교육지원청별 교육장 임용추천심사회가 교육장 공모를 위한 면접 심사를 진행한다. 고양, 김포, 동두천과 양주, 수원, 성남, 시흥, 안성, 여주, 연천, 의정부, 포천, 화성과 오산 등 12개 교육지원청에서 이뤄진다.

안 교육감은 면접 심사가 끝나면 온라인 동료 평가 결과를 합산해 지역 교육장을 임명한다. 임기는 최대 4년이며 매년 중간 평가를 받는다. 도교육청은 향후 지역추천 교육장 선발을 12곳 교육지원청에서 도내 25곳 전체 교육지원청으로 확대할 방침이다.

이번 공모는 지역이 원하고 지자체와 긴밀히 협력할 수 있는 교육 수장을 선발하는 데 초점을 맞췄다. 도교육청은 이를 통해 안 교육감이 강조해 온 ‘벽깨기’를 실현하고, 교육행정과 일반행정의 협력 및 지자체의 교육투자를 적극적으로 끌어낼 것으로 기대한다.

경기도교육청. 연합뉴스

일각에선 우려의 시각도 존재한다. 2019년 ‘경기혁신교육 3.0’ 추진 당시 용인과 가평 등 일부 지역에서 비슷한 제도가 시범 운영됐다가 실패한 전례가 있기 때문이다.

당시 공모제는 지역마다 지원자가 2~3명에 불과할 정도로 참여율이 저조했던 데다, 특정 교원단체 소속 인사들에 대한 쏠림 현상과 교육지원청의 업무 가중 문제 등이 겹치며 시행 6개월 만에 중단됐다.

한 학교 관계자는 “지역 현안을 꿰뚫는 수장이 임용되면 현장의 가려운 곳을 긁어주는 밀착 행정이 가능해질 것”이라고 반겼다. 반면 또 다른 교육계 관계자는 “임용추천심사회의 권한이 비대해진 만큼 사적 연고나 교원단체의 입김에 휘둘리지 않는 철저하고 객관적 시선이 담보돼야 제도의 전문성이 유지될 것”이라고 꼬집었다.

도교육청 관계자는 “공정성과 투명성을 기하기 위해 모니터링을 이어가고 현장 참관 등 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

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