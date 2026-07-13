감투싸움에… 대전 기초의회 곳곳 진통

대전 일부 기초의회가 의장단 구성을 두고 감투 싸움을 벌이며 시작부터 파행으로 치닫고 있다.



12일 대전시 등에 따르면 동구의회는 전체 10석 가운데 더불어민주당이 6석, 국민의힘이 4석이다. 민주당이 다수당이나 국민의힘과 협상에 난항을 겪으면서 파열음을 내고 있다. 민주당은 의장과 부의장, 일부 상임위원장을 가져가고 국민의힘에 상임위원장 1석을 내주겠다는 입장이지만 국민의힘이 부의장까지 2석을 요구하면서 제동에 걸렸다.



동구의회 의장 직무대행을 맡고 있는 5선의 강정규 의원(국민의힘)이 10일 열린 임시회 제5차 본회의에서 여야 협상을 이유로 정회를 선언하면서 의장 선거를 치르지 못했다. 13일부터 임시회를 열고 하반기 업무보고 등 의사 일정에 돌입할 예정이었지만 차질이 불가피한 실정이다.



민주당 소속 동구의원들은 성명을 내고 “강정규 의장 직무대행은 편파적이고 독단적인 의사진행을 중단하고 법과 원칙에 따라 의장단 선거가 정상적으로 진행될 수 있도록 해야 한다”고 촉구했다.



대덕구의회도 상황은 마찬가지다. 민주당과 국민의힘이 각각 4석으로 동수인 대덕구의회 역시 6∼8일 임시회를 열고 전반기 의장 선거를 치를 예정이었으나 무산됐다. 1·2차 본회의에서는 국민의힘 의원들이 불참하면서 의결 정족수를 채우지 못했고, 3차에서는 민주당 서미경 의원 단독 후보에 대해 찬성 4표와 무효 4표로 과반 득표자가 없어 불발됐다.



의회가 제때 구성되지 못하면서 행정 감시와 견제 기능은 공백 상태에 놓이게 됐다. 지역 정가에선 “기초의회가 밥그릇 싸움에 혈안되면서 예산 심의와 조례 발굴 등 민생은 내팽개쳤다”는 말이 나오고 있다.

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