포항·구미 국가산단, 인공지능 전환 사업 선정… 481억 투입

경북도는 12일 산업통상자원부가 주관하는 '2026년 인공지능 전환(AX) 실증 산단 구축사업' 공모에 포항국가산업단지와 구미국가산업단지가 최종 선정됐다고 밝혔다.

이번 사업은 오는 2029년까지 4년간 총사업비 481억원을 들여 반도체·전자·방산·철강 등 지역 주력 제조업의 인공지능(AI) 전환을 지원하는 것이 핵심이다.

포항철강산업단지 전경. 포항시 제공

포항국가산단에는 철강 제조공정을 구현한 가상-실증 융합 시험대와 AI 해법 검증 체계를 구축해 생산·물류·안전 분야 자율 제조를 추진한다.

구미국가산단에는 제조 데이터를 저장·활용하기 위한 데이터 스테이션과 제조 AI 오픈랩을 구축해 불량 예측, 공정 최적화, 설비 예지보전 등 AI 기반 제조 혁신을 지원한다.

도는 산업단지별로 대표되는 제조 선도 모델을 개발·구축해 도내 주력 제조업과 다른 산업단지로 확산할 계획이다.

산·학·연 협력체계를 통한 AI 전문 인력 양성과 기술 사업화도 추진할 계획이다.

이철우 경북도지사는 "지역 제조업 경쟁력과 AI 혁신 역량을 인정받아 선정됐다"며 "제조 AI 혁신 모델을 구축해 경북 제조 산업 대전환을 앞당기겠다"고 말했다.

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