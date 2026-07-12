"참외 껍질로 친환경 가죽 지갑 만들어요"

"별쓸모가 없었던 참외로 친환경 가죽 지갑 만드는 신기술이 개발됐어요."

경북 칠곡군은 버려지던 참외를 활용해 친환경 가죽 개발과 상품화에 성공했다고 12일 밝혔다.

참외 가죽으로 만든 지갑. 칠곡군 제공

칠곡군농업기술센터는 2024년 상품성이 없어 버려지는 참외의 활용 방안을 찾기 위해 가죽 개발 연구에 착수했다.

기술센터는 처음에는 참외를 통째로 활용하는 방식으로 시도하다가 껍질만 건조·분말화해 식물성 원단과 결합하는 방식으로 원단 개발에 성공했다.

이어 친환경 소재 전문기업과 공동 연구해 가방과 카드지갑 등 시제품을 제작했으며, 최근 이들 상품이 비건 제품 인증을 획득했다고 군은 설명했다.

군은 앞으로 자동차 내장재 등 산업 소재로도 활용 범위를 넓힐 계획이다.

김재욱 칠곡군수는 "상품성이 떨어진 농산물도 아이디어와 기술을 만나면 새로운 산업이 될 수 있다는 것을 보여준 사례"라며 "농업 부산물의 가치와 농가 소득을 높이기 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

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