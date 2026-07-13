경주월드 잇단 사고에… 닷새간 전면 휴장

최근 잇따라 놀이기구 사고가 발생한 경주월드가 시설 전반에 대한 정밀 안전 점검을 위해 5일간 임시 휴장에 들어간다.

경주월드는 12일부터 16일까지 닷새간 외부 전문 기관과 시설 전반에 대한 정밀 안전 점검과 직원 안전 교육을 실시하기 위해 영업을 중단한다고 밝혔다. 경주월드는 “최근 발생한 시설 이슈와 관련해 고객 안전을 최우선으로 외부 전문 기관을 통한 전사 시설 정밀 안전 점검과 직원 안전 교육을 실시하고자 임시 휴장을 결정했다”며 “고객 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드린다”고 밝혔다.

지난 10일 경북 경주에 있는 놀이공원인 경주월드 내 타임라이더가 가동을 중단한 채 서 있다. 이 놀이기구에서는 전날 캐빈(객차)이 떨어지는 사고가 났다. 연합뉴스

경주월드에서는 이달 9일 빈 대관람차 객차 1대가 추락해 승객이 탄 다른 객차 2대와 잇따라 충돌하는 사고가 발생했다. 11일 오전에는 승객 24명이 탑승한 롤러코스터가 급강하 구간 진입 직전 안전장치가 작동해 약 10분간 멈춰 서기도 했다. 당시 놀이기구에는 24명이 타고 있었고 안전요원이 수동으로 기구를 조작해 10여분 만에 안전하게 지상에 내려왔다.

경주월드에서 사고가 난 것은 이번이 처음이 아니다. 2024년 11월9일 ‘글린다의 매직펌킨’이 가동 중 추락한 적 있다. 이 기구는 사람을 태운 버스 형태의 마차가 축을 따라 시곗바늘처럼 빙빙 도는 형태의 놀이기구다. 마차는 위로 올라가던 중 한쪽이 기울면서 밑으로 떨어졌다. 사고 당시 10여명이 타고 있었으나 다친 사람은 없었다.

이후 자체조사 결과 부품 결함이 있었던 것으로 나타났다. 2022년 7월14일에는 24명이 탄 롤러코스터가 55m 상공에서 멈춰 50여분 만에 안전요원의 도움을 받아 지상으로 내려온 사고가 발생했다.

인터넷 커뮤니티에서는 타임라이더 사고 이후 “안에 사람 있었으면 크게 다쳤을 것”, “저렇게 떨어지면 이제 누가 가겠느냐” 등의 비판글이 잇따라 올라오고 있다.

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