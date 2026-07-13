2025년에도 종부세 납세 강남3구 ‘쏠림’

지난해 전국 주택분 종합부동산세의 3분의 1을 서울 강남 3구에 주소지를 둔 납세자가 낸 것으로 파악됐다. 강남 3구의 종부세 비중이 갈수록 확대되며 5년 만에 30% 선을 넘어섰다. 반도체 산업이 발달한 경기 용인과 충북 청주 등도 상위 도시에 이름을 올렸다.

12일 국세청 국세통계포털(TASIS)의 시군구별 종합부동산세 결정세액 현황에 따르면 지난해 전국 주택분 종부세 결정세액은 1조3089억원으로 집계됐다. 이 중 서울 강남구·서초구·송파구에서 낸 주택분 종부세는 4300억원으로 전체의 32.9%를 차지했다. 강남 3구 비중은 2020년 39.5%에서 2021년 27.8%, 2022년 25.6%로 낮아졌다. 그러다 2023년 27.6%, 2024년 29.2%, 지난해 32.9%로 3년 연속 확대됐다. 2020년 이후 5년 만에 다시 30%대에 진입한 것이다. 이는 집값이 상승했거나, 강남 3구에 실거주하는 이들이 늘어난 영향으로 풀이된다.

서울 강남구 한 부동산 중개업체에 붙은 매물 정보지. 연합뉴스

강남 3구의 주택분 종부세는 2024년 3181억원에서 지난해 4300억원으로 35.2% 늘었다. 같은 기간 전국 주택분 종부세 증가율인 20.4%를 크게 웃돌았다. 서울 전체의 주택분 종부세는 5698억원에서 7411억원으로 30.1% 늘었다.

서울 자치구별로 보면 지난해 강남구가 2336억원으로 가장 많았다. 이어 서초구 1429억원, 용산구 750억원, 송파구 534억원 순이었다.

서울에서 종부세 상승세가 두드러진 곳은 성동구와 강동구였다. 성동구의 지난해 주택분 종부세는 264억원으로 전년(187억원)보다 40.9% 늘어나며, 여의도가 있는 영등포구(244억원)를 제치고 서울 자치구 중 6위에 올랐다. 강동구도 지난해 주택분 종부세가 168억원으로 전년(74억원)보다 126.3% 급증했다. 강동구의 증가율은 서울 자치구 중 가장 높았다. 서울에서 주택분 종부세가 전년보다 감소한 곳은 강서구와 중구였다.

전국적으로는 서울 강남·서초·용산·송파구에 이어 경기 성남(420억원)과 용인(391억원)이 이름을 올렸다. 이어 서울 중구·성동·영등포구, 충북 청주(243억원) 순이었다. 용인과 청주 등 반도체 대기업이 밀집한 지역 주민이 서울 등지의 초고가 주택을 매입했거나 주택을 추가 매입했을 가능성 등이 제기된다.

정부는 7월 말 세제개편안 발표를 앞두고 종부세 개편 방향에 관한 의견을 수렴할 방침이다. 초고가 주택의 보유세가 인상될 경우 집값 급등 지역의 종부세 비중은 더 커질 것으로 전망된다.

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