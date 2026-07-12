신임 국무조정실장 임기근 차관… 국무총리 비서실장 채이배 前의원

장관급인 신임 국무조정실장에 임기근 기획예산처 차관이 임명됐다. 차관급인 한성숙 국무총리 비서실장에는 채이배 전 국회의원이 발탁됐다.



성기홍 청와대 홍보소통수석은 10일 브리핑에서 이재명 대통령이 임 실장을 임명했다고 밝히며 “임 신임 국무조정실장은 기획재정부 정책조정국장, 예산총괄심의관, 조달청장, 기획처 차관 등을 거친 경제정책 분야 최고 전문가”라고 소개했다. 전남 해남 출신인 임 실장은 송원고·서울대 경영학과를 졸업하고 미국 인디애나대에서 경제학 석사학위를 취득했다. 1992년 행정고시 36회로 공직에 입문한 정통 ‘예산통’이다.

임기근(왼쪽), 채이배.

한 총리를 보좌할 총리 비서실장에는 20대 국회의원을 지낸 채 전 의원이 임명됐다. 전북 군산 출신인 채 실장은 인천 계산고와 고려대 행정학과를 졸업했다.



국무총리 공정경제특별보좌관, 더불어민주당 제20대 대통령중앙선거대책위원회 공정시장위원장 등을 역임했다.



총리실은 채 실장에 대해 “공정한 경쟁 환경을 조성하고 지속가능한 경제성장을 통해 양극화 완화를 위해 노력해 온 정무적 감각을 겸비한 경제전문가”라고 밝혔다.

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