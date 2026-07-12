美국무 “쿠바, 너무 늦기 전 개혁하라”

마코 루비오 미국 국무부 장관이 대규모 반정부 시위가 발생한 지 5년째를 맞은 쿠바 정권을 향해 개혁을 서두를 것을 촉구했다. 루비오 장관은 11일(현지시간) 쿠바 반정부 시위 5년을 맞아 낸 성명에서 쿠바 정권에 “너무 늦기 전에 진정한 개혁, 평화, 그리고 번영에 헌신하는 길을 선택하라”고 밝혔다. 쿠바에선 2021년 7월 11일 시민들이 거리로 나와 공산주의 정권의 독재 타도와 자유를 외치는 대규모 반정부 시위가 발생했다.

마코 루비오 미국 국무장관. 로이터연합뉴스

루비오 장관은 “쿠바 정권은 잔혹한 방식으로 대응해 거리에서 평화적 시위대를 구타하고 쿠바인 수천명을 체포했다. 오늘날까지도 수백명의 쿠바인이 기본적 권리와 기회, 존엄을 요구했다는 이유만으로 부당하게 구금돼 있다”며 모든 정치범의 석방을 요구했다. 그러면서 “국민들이 개혁을 외치는 와중에도 쿠바의 공산주의 지배자들은 경제적 통제를 강화하고, 얼마 남지 않은 자원을 해외로 빼돌리며, 자신들의 실패를 다른 사람들 탓으로 돌린다”고 지적했다. 그는 또 “그들은 계속 미국의 적들과 손잡은 채 미 본토에서 100마일도 떨어지지 않은 곳에서 적대적인 외국 군사·정보·테러 및 각종 작전 활동을 수용하고, 미국 내 위험한 전복 세력 및 테러 조직을 지원함으로써 우리나라에 심각한 안보 위협을 제기하고 있다”고 비판했다.



루비오 장관은 “미국은 쿠바 공산주의 정권이 초래한 국가 안보 위협에 대응하고 쿠바에 더 나은 미래를 제공하기 위한 경제·정치 개혁을 추진하기 위해 가능한 수단을 동원할 것”이라고 강조했다.



도널드 트럼프 행정부가 ‘서반구 중심주의’를 강조하면서 쿠바는 베네수엘라 다음으로 미국의 타깃이 될 가능성이 제기되고 있다.

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