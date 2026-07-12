장윤기 사건 ‘경찰 윗선’ 규명 지휘부 압수수색

검·경, 봐주기 수사 의혹 규명 나서
여고생 살인범 장윤기(23) 사건의 ‘윗선 지시’ 의혹 규명을 위해 검찰과 경찰이 광주경찰청장실과 광주 광산경찰서장실 등 7곳에 대한 압수수색을 벌이는 등 수사의 방향이 수뇌부로 옮겨가고 있다.
12일 경찰청 광주광산서 살인사건 관련 진상규명 특별수사단에 따르면 전날 10시간여 동안 광주경찰청 청장실·수사부장실·강력계 사무실 등 3곳, 광산경찰서 서장실·형사과장실 등 2곳에서 압수수색을 벌였다.
이날 압수수색은 경찰청 특별수사단이 장윤기 사건 당시 수사를 맡았던 광주 광산경찰서의 서장이 강간 살인죄 적용을 막았다는 수사팀의 진술을 확보했기 때문이다. 또 수사팀이 성범죄 혐의를 입증할 핵심 증거물인 리얼돌 등을 압수하지 않고 장윤기 부친이 이를 폐기할 수 있도록 방치한 과정을 서장도 알고 있었다는 진술을 확보한 것으로 알려졌다.
경찰관 비위를 직접 수사하는 검찰 전담수사팀도 전날 광산서장과 당시 형사과장 2명을 추가 입건한 직후 광산경찰서를 2차 압수수색했다. 7일 수사 부서를 중심으로 압수수색을 벌인 이후 두 번째 강제 수사다. 검찰은 직무배제 상태가 된 광산경찰서장을 입건하고 집무실에서 컴퓨터 등을 압수했다.
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