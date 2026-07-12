특별수사단, '장윤기 사건' 수사 지휘 라인 형사과장 소환조사

'장윤기 사건'을 둘러싼 수사 비위 의혹을 규명 중인 경찰이 당시 수사를 지휘했던 형사과장을 조사하고 있다.



경찰청 국가수사본부 특별수사단은 12일 장윤기 사건 당시 광산경찰서 형사과장이었던 A 경정을 참고인 신분으로 불러 조사 중이다.

광주경찰청 압수수색 마친 특별수사팀. 연합뉴스

A 경정은 사건 발생 직후 장윤기 검거·구속·검찰 송치까지 수사 전반에 참여한 수사 지휘 라인이다.



특별수사단은 A 경정을 상대로 장윤기에게 강간살인 대신 일반 살인 혐의를 적용한 경위, 당시 의사결정 과정 등을 들여다보는 것으로 전해졌다.



증거인멸 혐의로 긴급체포한 뒤 구속한 당시 광산경찰서 수사팀장 B 경감에 대한 수사도 이어지고 있다.



특별수사단은 장윤기의 스포츠유틸리티차(SUV)에서 케이블타이를 발견하고도 증거물로 확보하지 않은 배경, 현직 경찰관인 장윤기 아버지와 수사팀이 여러 차례 통화하며 나눈 대화 내용 등을 조사하고 있다.



장윤기가 경찰 수사를 받던 열흘 동안 이뤄진 부모와의 접견 과정에서 편의를 제공했는지, 3차례의 접견에서 이들이 주고받은 대화에 특이점은 없는지도 수사 중이다.



특히 전날 수사 지휘라인 사무실 등을 압수수색해 확보한 자료도 분석 중이며, 검찰 송치를 앞두고 일반 살인 혐의를 적용하는 과정에 윗선의 개입이 있었는지도 규명하고 있다.



특별수사단은 전날 광주경찰청 청장실·수사부장실·강력계장실, 광산경찰서 서장실·형사과장실 등을 대상으로 압수수색을 벌였는데, 현재까지 압수수색 대상자 모두 참고인 신분인 것으로 전해졌다.



이번 사건을 둘러싼 의혹은 현직 경찰관인 장윤기의 아버지가 흉악 범죄 관련 증거물을 잇달아 폐기한 사실 등이 뒤늦게 드러나면서 불거졌다.



경찰이 리얼돌·케이블타이 등 장윤기의 성범죄 목적 범행을 규명할 수 있는 물품을 증거물로 확보하지 않으면서 증거인멸·수사 기밀 유출·수사팀과 장윤기 아버지 간 유착 의혹 등이 제기돼 경찰과 검찰이 동시에 수사 중이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지