제주지사 “제2공항 사업 지연 피해 외면 않을 것”

위성곤(사진) 제주도지사가 민선9기 첫 타운홀미팅에서 제2공항 장기화에 따른 주민 피해 지원을 약속했다.



12일 제주도에 따르면 위 지사는 전날 제주국제컨벤션센터(ICC) 탐라홀에서 열린 ‘우리의 목소리가 제주의 미래가 됩니다’ 타운홀미팅에서 도민들의 질문에 직접 답하며 도정의 대응 방향을 설명했다.



이날 제2공항 예정지인 서귀포시 성산읍의 한 주민은 “제2공항 사업이 11년째 지연되면서 토지거래허가구역 지정과 재산권 제한, 지역경제 침체 등으로 주민 피해가 누적되고 있지만 실태조사조차 제대로 이뤄지지 않고 있다”고 대책 마련을 요청했다.



위 지사는 “제2공항 때문에 어려움을 겪는 지역 주민들을 위해 긴급 생계비 지원과 토지담보인정비율(LTV) 제한 문제는 특별보증을 통해 지원할 수 있도록 검토를 지시했다”며 “민원창구를 만들어 실태조사를 하고 주민 의견을 들어 필요한 지원을 종합적으로 마련하겠다”고 말했다. 그는 공항 건설이 늦어지면서 토지거래허가구역에 묶이거나 상권 침체 등으로 어려움을 겪는 문제를 외면하지 않겠다고도 했다.



한문용 제주4·3행방불명희생자유족회협의회 회장은 제주 4·3의 세계화, 미 군정하에서 자행된 4·3 당시 학살에 대한 책임을 미국에 묻고 그에 대한 공식 사과, 행방불명인 유해 발굴 확대, 유족 배·보상 문제를 질의했다. 위 지사는 이에 “미국의 사과 문제는 잘 검토해 제주도의 입장을 정해나가겠다”며 “유해 발굴 사업을 적극 추진하고, 유족 배·보상 확대를 위한 법 개정도 정부와 함께 노력하겠다”고 답했다.



위 지사는 농산물 가격 안정을 위해 생산자·농협·행정 간 역할을 강화하고, 농산물 수급관리 기능과 산지유통시설을 체계화하겠다고 밝혔다. 당근과 배추 가격안정제를 시행하고 농산물 유통 전담조직 구성도 검토하겠다고 설명했다.



그는 자신의 휴대전화 번호를 공개하며 “문자나 전화로 정책 의견을 보내주면 검토해 피드백하겠다”고 도민들과 지속적인 소통을 약속했다.

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