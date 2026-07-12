‘김부장’ 시청률 22% 돌파… 연일 자체新

소지섭 주연 액션 드라마 ‘김부장’(포스터)이 시청률 22%를 돌파하며 ‘모범택시2’도 넘어섰다.



12일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송된 SBS 금토드라마 ‘김부장’ 6회 시청률은 전국 기준 22.3%를 기록했다. 이로써 ‘열혈사제’(22%), ‘모범택시2’(21.8%) 등 기존 흥행작들을 제치고 역대 SBS 금토드라마 시청률 2위에 올랐다. 이제 역대 1위인 ‘펜트하우스2’(29.2%)의 기록만 남겨두고 있다.



첫 회 시청률 9.5%로 출발한 ‘김부장’은 4회 만에 21.6%로 20%를 돌파한 데 이어, 6회에서 22.3%를 기록하며 매회 자체 최고 시청률을 경신하고 있다. 6회에서는 김부장(소지섭)이 성한수(최대훈), 박진철(윤경호)과 함께 특수임무국에 인질로 붙잡힌 딸 김민지(서수민)를 구하기 위해 목숨을 건 구출 작전을 펼치는 장면이 그려졌다. 성한수가 특수임무국 내부에 잠입해 민지를 구출하고 진압팀을 막아서다 위기에 처하자, 박진철이 등장해 전세를 뒤집는다. 다시 포위당해 투항을 결심하는 순간, 안보차관(임철형)을 인질로 잡고 나타난 김부장이 딸 민지와 재회하며 극의 긴장감은 최고조에 달했다.



지난달 26일 공개된 ‘김부장’은 특수요원 출신 아버지가 평범한 삶을 살다가 실종된 딸의 행방을 쫓기 위해 정체를 드러내고 전력을 다해 사투를 벌이는 복수 액션 드라마다. 넷플릭스에서도 공개 사흘 만에 글로벌 비영어권 쇼 ‘톱 10’ 3위에 올랐고, 공개 2주 차에는 4주 연속 1위를 달렸던 ‘참교육’을 제치고 1위를 차지했다.

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