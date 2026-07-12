경주 36.5도, 포항·영덕 36도…시민들 가마솥 더위에 ‘헉헉’

"경주 36.5도, 포항·영덕 36도"

경북 경산과 포항에 폭염중대경보가 첫 발령된 12일 대구·경북은 35도를 웃도는 찜통더위가 이어졌다.

경북 경산과 포항에 사상 첫 '폭염중대경보'가 발령된 12일 오후 영남대 경산캠퍼스에서 뙤약볕을 피해 양산을 쓴 학생들이 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

12일 대구와 경북 대부분 지역에서 낮 최고기온이 35도 안팎까지 치솟으며 말 그대로 '가마솥 찜통더위'가 이어지면서 시민들이 더위와 사투를 벌이고 있다.

대구지방기상청에 따르면 이날 오후 2시 기준 낮 최고 기온은 경주 36.5도, 포항과 영덕 각각 36도, 대구 35.8도, 의성 34.9도, 상주와 영천 각각 34.5도, 청송 34.2도, 구미 34.1도, 안동 33.9도, 울진 33.1도, 문경 32.6도, 영주 32.5도, 봉화 32도 등을 기록했다.

자동 기상관측장비(AWS) 기준으로는 경주 황성동이 36.8도로 가장 높았고 경주 탑동 36.5도, 영덕읍 36.4도, 포항 호미곶면 36.3도, 경산 하양읍 36.2도, 포항 기계면 36.1도, 경산 중방동 35.6도까지 치솟았다.

12일 경북 포항에 폭염중대경보가 발령된 가운데 용한리 해변 주변에 피서객이 몰려 더위를 식히고 있다. 연합뉴스

최고 체감 온도는 포항 호미곶 36.8도, 경주 35.7도, 경산 하양과 대구 신암 35.6도, 영덕 35.4도, 상주 35.2도, 안동 33.9도, 울진 33.5도 등으로 나타났다.

체감 온도는 기온과 습도의 영향에 의해 사람이 느끼는 더위를 정량적으로 나타낸 수치다.

습도 약 55%를 기준으로 습도가 10% 증가 혹은 감소함에 따라 체감하는 온도가 약 1도씩 증가 또는 감소하는 특징이 있다.

경북 경산과 포항에 사상 첫 '폭염중대경보'가 발령된 12일 오후 경산시 남산면 삼성현역사문화공원 바닥분수에서 어린이들이 더위를 식히고 있다. 뉴스1

현재 포항과 경산에는 폭염 중대경보가, 대구와 구미·영천·상주·의성·청송·경주 등에는 폭염경보가 발효 중이다.

문경·예천·영주·영덕·봉화·울진 등에는 폭염주의보가 내려져 있다.

대구 중부와 달성 남부, 경산, 칠곡, 포항에는 열대야 주의보가 발효 중이다.

대구지방기상청 관계자는 "그 밖의 지역에서도 오늘 기온이 더 오를 경우 폭염 중대경보가 추가로 발표될 수 있는 만큼 앞으로 발표되는 기상정보를 참고해 달라"고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지