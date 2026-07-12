양준혁, 아내 몰래 200평대 포차 사업 추진…박현선 '극대노'

양준혁, 박현선 부부 사이에 위기가 닥친다.

12일 방송되는 '사장님 귀는 당나귀 귀'에는 양준혁의 아내 박현선의 분노가 폭발되며 구룡포 장사 천재를 꿈꾸는 양준혁에게 뜻하지 않은 난관이 펼쳐진다. 그동안 자신만만하게 사업 구상을 공개했던 양준혁의 해물포차 오픈 계획을 박현선이 전혀 모르고 있었던 것이다.

양준혁을 돕기 위해 나선 조서형이 본격적으로 해물포차 사업 이야기를 꺼내자 박현선은 두 귀를 의심한다. 남편이 자신도 모르게 대형 사업을 벌이고 있었다는 청천벽력 같은 소식에 화들짝 놀란 박현선은 말문이 막힌 채 양준혁을 향해 이글거리는 눈빛 레이저를 쏘아붙인다.

설상가상으로 조서형이 "이미 가게 자리를 보고 오셨다. 9월에 오픈한다더라"라고 하자 박현선의 눈이 휘둥그레진다. 조서형이 쐐기를 박듯 "200평이래요, 200평"이라고 속닥거리자 박현선의 분노가 극에 달한다.

이를 꽉 깨물고 화를 참고 있던 박현선은 남편을 노려보며 "정말 사업하는 거야?"라고 묻고, 양준혁이 모기만 한 목소리로 "그럴걸?"이라고 답해 아내의 불타는 심기에 제대로 기름을 붓는다.

결국 참다못한 박현선은 "왜 이렇게 일을 저지를까"라며 대책 없는 57세 남편에게 3단 분노를 터뜨리고 양준혁은 찍소리도 내지 못한 채 아내의 눈치만 살펴 이들에게 일촉즉발의 긴장감이 가득 찬다는 후문이다.

과연 박현선이 뒤늦게 알게 된 남편의 해물포차 사업을 허락할지, 부부 인생 가장 큰 위기를 맞이한 두 사람의 위태로운 애정전선은 이날 오후 오후 4시40분에 방송되는 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 확인할 수 있다.

<뉴시스>

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