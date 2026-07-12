허경환, 리센느 기운 받아 유행어 역주행 노린다

코미디언 허경환이 리센느의 기운을 받아 유행어 역주행에 도전한다.

12일 오후 6시5분 방송되는 MBC '최우수산'에서는 리센느 리브, 메이, 제나가 출연해 유쾌한 활약을 펼칠 예정이다.

허경환은 요즘 가장 핫한 리센느의 방문에 흥분하더니 남다른 정보력을 자랑해 눈길을 끈다. 또한 메이가 가장 보고 싶었던 '최우수산' 멤버로 자신을 뽑자 기뻐하며 유행어 '언발란스'로 화답한다.

뿐만 아니라 허경환은 자신과 동갑인 1981년생 제나 어머니에게 즉석에서 영상 편지를 보내 웃음을 자아낸다.

그런가 하면 리브, 메이, 제나가 리센느의 '데자뷰'를 추천하며 예능 최초로 세 명의 화음이 돋보이는 라이브를 선보인다. 무엇보다 '최우수산'을 위해 리센느가 특별한 개인기를 공개해 허경환을 깜짝 놀라게 만든다.

영상 콘텐츠를 올리기만 하면 수백만회의 조회수를 기록하는 리센느의 인기에 힘입은 허경환의 유행어 역주행을 예고해 관심이 모아진다.

더불어 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형이 만든 음식을 풀 코스로 즐긴 리센느 멤버들이 각자 1등 메뉴를 선택해야 하는 기로에 놓인다.

과연 리브, 메이, 제나는 누구의 음식을 최고로 고를지 이날 오후 6시5분 '최우수산'에서 확인할 수 있다.

<뉴시스>

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