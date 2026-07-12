기계소리 멈춘 자리에 예술이 흐른다...서부산스마트밸리, 2026년 문화선도산단 선정

우리나라 근대화시기 중추적인 역할을 수행했던 부산지역 노후 산업단지에 총 889억6000만원을 투입해 문화와 디지털, 청년의 활력을 더해 대한민국 산업단지 혁신의 대표 모델로 육성하는 사업이 추진된다.

부산시는 산업통상부·문화체육관광부·국토교통부 공동 주관 ‘2026년 문화선도산단 공모’에 서부산스마트밸리가 최종 선정됐다고 12일 밝혔다.

부산지역 최초 산업단지이자 서부산 제조산업의 중심이었던 서부산스마트밸리(옛 신평·장림산단)는 이번 선정을 계기로 기존의 획일적인 공단 이미지를 벗고, 문화·예술·청년의 활력이 결합된 미래형 복합 공간으로 재도약하게 된다.

서부산스마트밸리 문화선도산단 사업 현황도. 부산시 제공

이번 사업은 청년과 문화, 산업 혁신을 유기적으로 결합한 △청년 디장인 리빙랩 및 브랜딩 △랜드마크 건립 △아름다운 거리 플러스 △노후공장 청년친화 리뉴얼 △문화가 있는 날 △지역 콘텐츠 균형발전 지원 △부처연계형 노후산단개발사업 7개 테마로 추진된다. 핵심은 산업단지의 체질을 청년 친화적으로 바꾸고, 문화적 요소를 접목해 일과 삶이 공존하는 공간으로 전환하는 데 있다.

시는 청년 디자인 리빙랩과 브랜딩 사업을 통해 산업단지의 정체성을 새롭게 정립한다. 청년이 직접 참여하는 수요자 중심 방식으로 발전 전략과 특화 프로그램을 발굴하고, 통합 브랜드를 구축해 산업단지의 경쟁력을 높일 계획이다. 또 산업단지의 역사와 미래 산업, 근로자 복지를 아우르는 복합문화 랜드마크도 조성된다. 이 공간에는 인공지능(AI) 헬스케어센터, 디지털 마음의 숲, 확장현실(XR)·증강협실(AR) 기반 스포츠 존, 교육 및 취미 활동 공간 등이 들어서며, 다양한 연령과 국적의 근로자들이 함께 이용할 수 있도록 설계된다.

노후 산업단지 환경도 대대적으로 개선된다. 아름다운 거리 플러스 사업을 통해 특화 거리를 조성하고, 공장 내 낙후된 공용시설을 정비해 청년 친화적인 근무환경을 구축한다. 문화 프로그램도 대폭 확대된다. 부네치아 일원에 ‘문화가 있는 날’ 행사가 정례화 돼 K팝 공연과 드론쇼, 낙화놀이, 미식 축제 등 다양한 콘텐츠를 운영한다. 선셋 요가와 같은 상시 체험 프로그램과 찾아가는 건강관리 서비스, 글로벌 어울림 페스티벌도 함께 추진해 근로자들의 삶의 질과 공동체 유대감을 높인다.

디지털 콘텐츠 기반 AI 미디어 창작 교육과 e스포츠 커뮤니티, 인터랙티브 게임 등 청년층을 위한 ‘디지털 놀이터’를 마련하고, 러너스테이션과 취미 공간을 확충해 여가 활동을 지원한다. 또 단절된 도로망을 개선하고 주차장과 소공원을 조성해 물류 효율성과 근로자 편의성을 함께 높일 예정이다.

전재수 시장은 “산업단지는 더 이상 단순한 생산 공간이 아니라, 일하고 배우며 즐기는 삶의 터전으로 변화해야 한다”며 “이번 문화선도산단 선정을 계기로 서부산스마트밸리를 청년과 기업, 문화가 공존하는 혁신 공간으로 탈바꿈시킬 것”이라고 강조했다.

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