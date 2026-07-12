맹승지, 12년 만에 성형… "5년 고민하다 엄마 몰래 했다"

맹승지가 12년 만에 성형수술을 받았다고 털어놓았다. 맹승지 인스타그램 캡처

코미디언 맹승지가 12년 만에 성형수술을 받았다고 솔직하게 고백했다.

맹승지는 지난 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “5년 고민하다가 드디어 했다”며 인중축소 성형수술 사실을 공개했다.

그는 “부기 때문에 약속 못 잡고 있어요. (아직 실밥도 그대로 있거든요) 각종 행사, 약속 등등 연락이 너무 많이 와서 그냥 오픈합니다. 부기 빠지면 만나요 다들. #인중축소수술 #엄마몰래함” 이라는 글과 함께 성형 직후 찍은 영상을 스토리에 게재했다. 영상 말미에는 실밥을 제거하기 전 현재의 모습에 가깝다는 맹승지의 수술한 인중 사진이 함께 첨부됐다.

맹승지는 수술 직후 영상을 함께 게재했다. 맹승지 인스타그램 캡처

맹승지는 “인중축소수술 5년 고민하다가 드디어 했어요. 사실 인중축소는 예전부터 하고 싶었는데 흉터가 가장 걱정돼서 계속 미뤘던 수술”이라고 털어놓았다.

그는 “티 나는 성형보다 자연스러운 변화가 더 예쁘다고 생각해서 성형은 항상 보수적으로 고민하는 편”이라며 “한 번 하면 되돌리기 어려운 선택이라 몇 달 동안 정말 많이 찾아봤다”고 밝혔다.

“원장님의 경험은 충분한지, 흉터는 있는지, 결과가 자연스러운지 하나하나 비교해 본 뒤에 충분히 납득이 돼서 결정했습니다. 이 영상은 수술 직후 영상이고, 회복 과정도 하나씩 공유해 볼게요"라며 궁금한 점이 있으면 댓글을 통해 자신이 직접 경험한 범위에서 답변드린다고 적었다.

맹승지가 자신의 인스타그램 스토리에 올린 게시물. 맹승지 인스타그램 캡처

앞서 맹승지는 코 성형 사실을 공개한 바 있다. 이후 약 12년 만에 또 한 번의 성형 사실을 전하며 관심을 받고 있다.

한편, 맹승지는 2013년 20기 MBC 공채 개그우먼으로 데뷔해 다양한 코미디 방송에서 활약했다. 현재는 배우로 활동하면서 올해 5월 코미디언 은퇴 소식을 알렸다.

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