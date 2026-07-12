허공 발차기로 메달을 딴다고?…데이터가 밝힌 ‘버추얼 태권도’의 역설 [권준영의 머니볼]

“이게 정말 태권도 맞나.”

2026 아이치·나고야 아시안게임 정식 메달 종목으로 채택된 ‘버추얼 태권도’를 둘러싼 논쟁이 뜨겁다. 상대를 실제로 가격하지 않고 허공을 향해 발차기를 하는 경기 방식에 ‘게임을 스포츠로 포장했다’는 비판이 나오는가 하면, ‘부상 없이 누구나 즐길 수 있는 새로운 태권도’라는 기대도 적지 않다. 하지만 감정적인 찬반을 넘어 데이터를 들여다보면 이용자들이 진짜 주목한 지점은 따로 있었다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. OpenAI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

2025년 발표된 국내 연구 두 편은 서로 다른 분석 기법을 사용했지만 공통된 결과를 제시했다. 하나는 감성분석(VADER)과 토픽모델링을 활용해 뉴스와 온라인 커뮤니티의 여론을 정량 분석했고, 다른 하나는 텍스트마이닝으로 유튜브 댓글의 핵심 키워드와 의미망을 추적했다. 분석 대상과 방법은 달랐지만, 두 연구 모두 이용자들의 관심이 경기 방식이나 기술 완성도보다 ‘이것을 어디까지 태권도로 볼 것인가’라는 정체성 논쟁에 집중돼 있음을 보여줬다.

먼저 첫 번째로 살펴볼 연구는 오형근이 발표한 논문 ‘버추얼 태권도의 발전가능성: 미디어 및 온라인 커뮤니티 담론에 대한 토픽모델링’이다. 이 논문에서는 2021년 6월부터 2024년 9월까지 Google News와 Reddit 게시글을 수집해 감성분석(VADER)과 토픽모델링을 실시했다. 분석 결과 Google News에서는 긍정 84.78%, 중립 15.22%로 집계됐으며 부정 반응은 분석 결과에서 확인되지 않았다. Reddit에서는 긍정 60.09%, 중립 25.16%, 부정 14.73%로 집계돼 온라인 커뮤니티 특유의 비판적 성향을 감안하더라도 긍정 의견이 부정 의견의 약 4배에 달했다.

이 연구는 언론과 이용자의 관심사가 뚜렷하게 달랐다는 점도 보여줬다. 언론은 올림픽 e스포츠 시리즈와 아시안게임 메달 종목 채택 등 제도 변화와 국제 스포츠계의 흐름을 중심으로 다뤘다. 반면 이용자들은 ‘실제 태권도와 얼마나 닮았는가’, ‘겨루기의 본질이 유지되는가’, ‘게임과 스포츠의 경계는 어디인가’에 더 많은 관심을 보였다. 같은 버추얼 태권도를 두고도 언론은 제도적 변화에, 이용자들은 종목의 정체성에 더 큰 관심을 보였다.

반은아가 발표한 ‘텍스트 마이닝 기법을 활용한 버추얼 태권도 시청자 댓글 분석’도 비슷한 결과를 내놨다. WT와 IOC 공식 유튜브 채널에 게시된 버추얼 태권도 관련 댓글 419건을 분석한 결과 핵심 키워드로는 ‘Taekwondo’, ‘game’, ‘sport’, ‘Olympics’, ‘real’이 도출됐다. 승패나 선수 이름보다 ‘태권도’, ‘게임’, ‘진짜’를 둘러싼 단어가 댓글을 주도한 것이다. 연구진은 이를 바탕으로 이용자들이 버추얼 태권도를 새로운 스포츠로 받아들이는 기대와 전통 태권도의 정체성을 우려하는 인식을 동시에 드러냈다고 분석했다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. OpenAI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

실제 온라인 이용자들의 반응도 연구 결과와 크게 다르지 않았다. Reddit에서는 ‘훈련 도구로는 훌륭하지만 실제 겨루기를 대체해서는 안 된다’, ‘게임에 가깝다’는 의견과 함께 ‘부상 위험이 적어 입문 장벽이 낮다’, ‘나이가 들어도 지속할 수 있는 스포츠’라는 평가도 적지 않았다. 같은 기술을 두고도 전통성 훼손을 우려하는 시각과 접근성 확대를 긍정적으로 평가하는 시각이 공존한 것이다.

흥미로운 것은 감성과 담론이 서로 다른 측면을 보여줬다는 점이다. Google News와 Reddit의 감성분석에서는 전반적으로 긍정 반응이 우세했지만, 실제 댓글과 토론에서는 기술 자체보다 ‘태권도의 정체성’을 둘러싼 논의가 중심을 이뤘다. 데이터는 이용자들이 버추얼 태권도를 단순히 찬성하거나 반대하기보다 디지털 환경에서도 태권도의 본질을 어떻게 계승할 것인지에 더 큰 관심을 두고 있음을 보여준다.

이 같은 결과는 버추얼 태권도의 경쟁력이 단순히 VR 기술이나 센서의 정확도에만 달려 있지 않다는 점도 시사한다. 이용자들이 판단 기준으로 삼은 것은 센서의 정확도가 아니라 ‘태권도다움’이었다. 이는 기술 혁신 못지않게 전통성과 스포츠 정체성을 어떻게 연결할 것인지가 버추얼 태권도의 사회적 수용에 중요한 과제가 될 수 있음을 보여준다.

실제로 버추얼 태권도는 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 첫 정식 메달 종목으로 채택되며 새로운 전환점을 맞았다. 그러나 메달 종목 채택이 곧바로 사회적 수용을 의미하는 것은 아니다. 연구 결과와 온라인 담론은 제도적 성공이 곧바로 사회적 공감으로 이어지는 것은 아니라는 점을 말해준다.

결국 숫자는 버추얼 태권도의 성공 가능성 자체보다 이용자들이 무엇을 고민했는지를 더 선명하게 나타낸다. 사람들은 VR 헤드셋의 성능이나 센서의 정확도를 먼저 따지지 않았다. 그들이 던진 질문은 기술이 아니라 태권도였다. 디지털 시대에도 ‘태권도란 무엇인가’라는 오래된 질문은 끝나지 않았다. ‘어디까지를 태권도라고 부를 것인가.’

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