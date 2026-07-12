에스파 지젤 뼈말라 복근에 배꼽 피어싱까지…"생각보다 안 아팠다"

에스파 멤버 지젤이 군살 없는 몸매와 배꼽 피어싱을 공개해 눈길을 끌었다.

지젤은 지난 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "hola"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

에스파 멤버 지젤이 군살 없는 몸매와 배꼽 피어싱을 공개해 눈길을 끌었다. (사진= 에스파 지젤 인스타그램

공개된 사진 속 지젤은 강렬한 스모키 메이크업에 크롭 스타일로 티셔츠를 올려 잘록한 허리와 탄탄한 복근을 드러냈다. 특히 반짝이는 배꼽 피어싱이 시선을 사로잡았다.

앞서 지젤은 닝닝과 함께 출연한 유튜브 콘텐츠에서 배꼽 피어싱을 하게 된 계기를 밝힌 바 있다.

당시 그는 "원래 하고 싶었는데 무서워서 못 하고 있었다"며 "닝닝에게 '같이 할래?'라고 물어봤고 함께 하게 됐다"고 말했다. 이어 "생각보다 그렇게까지 아프지는 않았다"고 후기를 전했다.

배꼽 피어싱은 배꼽의 위쪽이나 아래쪽 피부를 뚫어 장신구를 착용하는 신체 피어싱의 한 종류다. 크롭티나 수영복을 입을 때 포인트가 되어 여름에 특히 유행한다.

다만 배꼽은 옷에 자주 쓸리고 몸을 움직일 때 계속 자극을 받는 부위 특성상 피어싱 후 회복 기간이 길고 감염 위험이 높아 각별한 관리가 필요하다.

미국 클리블랜드 클리닉은 배꼽 피어싱의 경우 완전히 회복되기까지 1년 이상 걸릴 수 있으며 시술 부위를 청결하게 유지하고 손으로 자주 만지지 않는 것이 중요하다고 설명한다. 또한 붉게 붓거나 열감, 고름 등이 나타나면 감염 가능성이 있는 만큼 의료진의 진료를 받을 것을 권고하고 있다.

<뉴시스>

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