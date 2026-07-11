부친 장례식 불참 모즈타바, 서면 메시지 "반드시 복수"

부친인 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례식에도 모습을 드러내지 않아 건강 이상설 등 의혹이 끊이지 않는 아야톨라 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 아버지와 전쟁 희생자에 대한 복수를 다짐하는 서면 메시지를 내놨다.

아야톨라 모즈타바는 11일(현지시간) “우리는 흉악하고 수치스러운 살인자들로부터 당신과 이 두 차례의 전쟁에서 희생된 모든 순교자의 순결한 피에 대한 복수를 다짐한다”며 “이 복수는 우리 국민의 요구이며 반드시 실행되어야만 한다”고 밝혔다. 하메네이 전 최고지도자를 비롯한 이번 전쟁 희생자에 대한 복수에 나서겠다는 선언이다.

사진=로이터연합뉴스

그는 “명단조차 방대한 이 범죄자들은 자기 침대에서 편안하게 임종을 맞이하겠다는 헛된 소망을 무덤까지 안고 가야 할 것”이라며 “그들은 이 복수가 본인이나 다른 고위 관리들의 생존 여부와는 무관하다는 사실을 분명히 알아야 한다”고 경고했다. 또 “우리의 존재 여부와 상관없이 이는 반드시 실현될 것이며, 머지않아 전 세계의 자유 시민들이 이 신성한 임무에 각자 동참하게 될 것”이라고도 밝혔다.

아야톨라 모즈타바는 사망한 부친을 수니파 왕조에 맞서 싸우다 비극적 최후를 맞이한 3대 이맘 후세인에 비유하기도 했다. 그러면서 “이제 그 후세인의 정신이 우리 국민을 부흥시키고, 이맘 호메이니와 아야톨라 하메네이의 가르침에 새로운 차원을 부여했다”고 의미를 부여했다.

아야톨라 모즈타바는 부친을 사망에 이르게 한 지난 2월28일 미국과 이스라엘의 공습 당시 다친 것으로 알려졌다. 최고지도자 승계 이후 보안을 이유로 단 한 번도 공개 석상에 모습을 드러내지 않는데, 특히 최근 6일간 치러진 부친의 장례식에서도 모습을 나타내지 않아 건강이상설이 확산됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지