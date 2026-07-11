‘상업주의 끝판왕’ FIFA, 결승전 잔디까지 판다… 한 조각에 67만원

세계인의 축제인 월드컵을 지나치게 상업적으로 운영해 비판을 받아온 국제축구연맹(FIFA)이 월드컵 결승 경기장 잔디까지 ‘굿즈’로 판매하겠다고 나섰다.

11일(한국시간) FIFA 스토어 사이트에는 ‘2026 월드컵 경기장 조각’이 새로운 상품으로 등록됐다. FIFA는 이 상품에 대해 ”상징적인 결승전 경기장 표면의 실제 조각이 포함돼 세계 최고의 스포츠 행사 중 하나를 기념하는 특별한 소장품이 될 것“이라며 ”최고급 아크릴 케이스에 조각이 영구 보존돼있으며, USB 기념품이 함께 제공된다“고 소개했다.

상품 크기는 단위 표시 없이 ‘17.5×17.5×17.5’라고만 나와 있는데, AP통신은 ”FIFA는 해당 치수에 대한 자세한 정보를 요청하는 이메일에 즉시 답변하지 않았다“고 전했다.

올해 월드컵 결승전은 20일 미국 뉴저지주 뉴욕 뉴저지 스타디움(메트라이프 스타디움)에서 열린다. 미국 프로미식축구리그(NFL) 뉴욕 자이언츠와 뉴욕 제츠의 홈구장인 이곳은 원래는 표면이 인조잔디지만, 월드컵을 위해 천연 잔디가 깔렸다. 이에 따라 결승 이후 잔디를 제거하고 원래 목적인 미식축구 경기장으로 되돌아가는데, FIFA는 제거될 잔디를 기념품으로 판매해 추가 수익을 거두겠다는 것이다.

가격은 무려 450달러(약 67만원)로 책정됐다. 로이터통신은 FIFA가 이 판매로 1100만달러(165억원)를 벌어들일 수 있다고 전했다. 이 상품은 결승전 이후 배송될 예정이며, 미국과 영국, 유럽 지역으로만 배송된다고 FIFA 스토어는 설명했다.

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