한혜진·기안84·이시언, 가족사진 찍었다...“여기 거의 보그(VOGUE) 수준”

모델 한혜진이 웹툰 작가 기안84, 배우 이시언과 함께 특별한 추억을 만들며 유쾌한 케미를 선보였다.

모델 한혜진이 웹툰 작가 기안84, 배우 이시언과 함께 특별한 추억을 만들며 유쾌한 케미를 선보였다. 한혜진

최근 공개된 유튜브 채널 ‘한혜진’의 영상 ‘장마철에도 세얼간이와 함께 뽀송하게!’에서는 세 사람이 함께 걸으며 대화를 나눴다. 오랜 시간 친분을 이어온 이들이 이야기를 나누는 모습은 편안한 분위기를 연출했다.

이날 가장 먼저 화제가 된 것은 기안84의 백상예술대상 수상 축하였다. 한혜진은 최근 방송부문 남자 예능상을 받은 기안84를 위해 길 위에 직접 레드카펫을 준비하는 깜짝 이벤트를 준비하며 축하의 마음을 전했다.

한혜진은 “남자 예능상 부문 기안84”라며 축하의 마음을 건녰다. 이에 기안84는 “백상 다 갔지 않았나”고 농담했고 이를 들은 한혜진과 이시언은 나란히 “가본 적 없다”고 답하며 각자 “백산 근처에는 가봤다”, “저는 백산수를 좋아한다”고 웃음을 자아냈다.

이후 이들은 구리시장에서 음식을 먹기 전 사진관을 방문해 기념사진 촬영에 나섰다. 한혜진은 가족사진은 물론 증명사진과 여권사진도 함께 찍어보자고 제안했고, 기안84는 “준비 뭘 많이 했다”고 반응했다.

촬영에서는 바람개비를 활용한 연출부터 전통적인 가족사진 분위기, 다리를 길게 표현한 콘셉트 등 여러 스타일을 시도했다. 각기 다른 포즈로 촬영을 이어가는 도중 세 사람은 실제 가족 못지않은 자연스러운 호흡을 보여 눈길을 끌었다.

촬영을 모두 마친 뒤 완성된 사진을 확인한 한혜진은 결과물의 높은 완성도에 감탄을 감추지 못했다. 특히 사진 보정 결과를 본 그는 “여기 거의 보그(VOGUE) 수준이다”며 사진관 사장의 뛰어난 포토샵 실력을 칭찬했다.

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