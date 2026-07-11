한다감, 임신에도 꾸준한 운동…“근력 운동을 꼭 해줘야”

배우 한다감이 임신 중에도 꾸준한 운동을 이어가고 있는 근황을 전하며 예비 엄마들을 위한 건강 관리 방법을 소개했다.

배우 한다감이 임신 중에도 꾸준한 운동을 이어가고 있는 근황을 전하며 예비 엄마들을 위한 건강 관리 방법을 소개했다. 한다감 사회관계망서비스(SNS)

한다감은 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 운동 영상을 공개하며 임신 중 신체 관리에 대한 생각을 밝혔다. 그는 “한다감의 24번째 관리비법!”이라며 “임산부들은 어떻게 운동 해야 할까요?”, “진짜 조금만 해야 할까요?”라고 적었다.

한다감은 임신했다고 해서 무조건 움직임을 줄이기보다는 자신의 몸 상태를 고려해 운동 강도만 적절히 낮춰 지속하는 것이 중요하다고 강조했다. 그는 “조금씩 무리하지 않는 선에서 매일 해줘야 회복도 빨라질 수 있다”는 의견을 전했다.

이어 많은 예비 엄마들이 임신 중 체형 변화에 관심을 갖는다는 점을 언급하며, 균형 잡힌 식단뿐 아니라 근력 운동도 함께할 필요가 있다고 조언했다. 그는 “예비 맘들의 로망! 배만 나오는 걸 원하시죠?”라며 “그렇다면 식단도 중요하지만 근력 운동을 꼭 해줘야 한다”고 말했다.

또한 등 근육을 단련하는 운동의 중요성도 언급했다. 한다감은 “앞보단 뒤!”라며 “여자는 등 라인이 예뻐야 한다는 말 들어 보셨죠?”라고 덧붙였다. 그는 “귀찮고 몸이 무겁지만 그래도 해야 한다”며 “예쁜 아기와 자신을 위해서다”고 말했다.

함께 공개된 영상에는 헬스장에서 운동에 집중하는 한다감의 모습이 담겼다. 그는 편안한 트레이닝복을 착용한 채 스트레칭을 비롯한 다양한 동작을 소화하며 몸 상태에 맞춘 운동을 이어갔다. 임신 중임에도 안정적인 자세로 운동을 진행하는 모습은 눈길을 끌었다.

한편 한다감은 올해 시험관 시술 한 차례 만에 첫 아이를 임신한 소식을 전해 많은 축하를 받았다. 콘텐츠를 통해 현재 임신한 것으로 알려진 그는 임신 기간의 건강 관리법과 일상을 꾸준히 공유했다.

1980년생인 한다감은 비교적 늦은 나이에 첫 출산을 앞두고 있다. 그는 연예계 초고령 산모라는 수식어가 붙어 화제가 된 바 있다.

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