“초복엔 삼계탕, 폭염엔 에어컨”…이커머스 여름 할인전 총출동

SSG닷컴과 롯데온이 초복을 앞두고 삼계탕과 전복 등 보양식 할인에 나선다. 11번가는 본격적인 무더위에 맞춰 창문형·이동식 에어컨을 특가에 판매하고, W컨셉은 삼성전자 갤럭시 폴더블 신제품 출시를 겨냥한 사전 알림 행사를 진행한다.

SSG닷컴 제공

11일 업계에 따르면 SSG닷컴은 오는 15일까지 멤버십 장보기 행사 ‘쓱7클럽 위크’를 열고 인기 장보기 상품 200여종을 특가에 판매한다.

노르웨이산 고등어 필렛과 하림 춘천식 닭갈비를 비롯해 동치미냉면, 백김치 등 여름철 인기 식품을 선보인다. 일부 간편식은 정상가 대비 최대 반값 수준에 판매한다.

배송 권역에 따라 조선호텔 삼계탕과 간편 삼계탕 재료도 할인가에 구매할 수 있다. 행사 상품에는 개별 상품 10% 할인 쿠폰을 추가로 적용할 수 있다.

행사 기간 쓱7클럽 회원에게는 기본 7% 적립과 함께 7% 장바구니 쿠폰, 행사카드 7% 청구 할인 혜택을 제공한다.

이달 쓱7클럽에 새로 가입한 고객은 두 달간 납부한 월회비를 SSG머니로 돌려받을 수 있다. 온라인동영상서비스(OTT) 티빙 이용권이 포함된 ‘티빙형’ 가입 고객에게는 SSG머니 4000원을 추가로 지급한다.

롯데온은 오는 15일까지 ‘입맛 살리는 온가족 보양식 모음전’을 열고 복날 먹거리를 할인 판매한다.

생닭과 토종닭을 비롯해 전복, 삼계탕, 갈비탕, 전복죽 등을 준비했다. 복숭아와 참외, 수박 등 여름 제철 과일도 함께 선보인다.

오는 12일까지는 대규모 할인 행사 ‘온세일’을 진행한다. 패션과 뷰티, 리빙, 식품 등 주요 상품을 상품별 최대 91% 할인하고, 행사 고객에게 최대 20만원 상당의 쿠폰팩을 제공한다.

같은 기간 장마철 수요가 높은 제습기와 습기제거제, 우산꽂이 등 생활용품을 최대 50% 할인하는 행사도 진행한다.

11번가는 오는 12일까지 ‘여름맞이 창문형·이동식 에어컨 특가 위크’를 연다.

위닉스와 캐리어, 쿠쿠 등 주요 브랜드의 창문형·이동식 에어컨을 최대 15% 즉시 할인한다. KB국민·삼성·신한카드 등 행사카드로 11페이 결제 시 최대 3만원을 추가로 할인받을 수 있다.

W컨셉은 삼성전자 갤럭시 폴더블 신제품 출시를 앞두고 오는 28일까지 사전 알림 행사를 진행한다. W컨셉 앱에서 신제품 사전 알림을 신청한 뒤 정식 출시 기간에 해당 제품을 구매한 고객이 대상이다. 행사 참여 고객 가운데 추첨을 통해 최대 10만원 상당의 적립금을 지급할 예정이다.

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