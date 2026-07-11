20㎏ 감량 이대호 "야구할 땐 맨날 쪘다"…살찐 원인은

전 야구선수 이대호가 선수 시절 체중이 쉽게 늘었던 이유와 은퇴 후 꾸준히 체중을 관리하는 비결을 공개했다.

지난 9일 공개된 유튜브 채널 식빵언니 김연경의 영상에 이대호가 게스트로 출연해 선수 시절 체중 관리, 은퇴 후 근황 등에 대해 털어놨다.

"야위어 보인다"는 김연경의 말에 이대호는 "많은 분들이 왜 선수 때는 다이어트를 하지 않았냐고 묻는데 그때도 매년 다이어트를 했다"고 말했다.

그는 "시즌 중에는 살이 찌고 시즌이 끝나면 항상 다이어트를 했다"며 "야구는 대부분 야간 경기를 한다. 일주일에 여섯 경기를 하면 밤늦게 경기가 끝나고 저녁을 먹다 보니 항상 저녁 살이 찌더라"고 설명했다.

이대호는 "밤 11시~12시에 밥을 먹고 피곤해서 새벽 2시쯤 자니까 그게 다 살로 갔다"고 말하며 체중이 늘었던 이유 중 하나로 야구 선수 특유의 생활 패턴을 꼽았다.

이에 김연경은 "혈당 스파이크(혈당이 급격히 치솟는 상태)에서 바로 잠드는 것도 영향을 줬을 것"이라고 말하자 이대호도 공감했다.

이전에 이대호는 한 유튜브 채널을 통해 20㎏ 감량 사실을 공개해 화제를 모은 바 있다. 당시 그는 1일 1식과 아침 저녁으로 유산소 운동을 병행해서 체중 감량에 성공했다고 밝혔다.

<뉴시스>

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