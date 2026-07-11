하루 만에 1400억 증발…‘빚투 개미’들의 눈물

개인 투자자들이 증권사로부터 빌린 돈을 갚지 않아 강제 처분된 규모가 하루 1400억원을 넘겼다. 국내 증시가 반도체 투자 심리 위축 등으로 이번 주 극심한 변동성을 보이면서 ‘빚투’(빚내서 투자) 개미들의 피해가 눈덩이처럼 불어났다.

10일 금융투자협회에 따르면 전날 반대매매로 청산된 주식 규모는 1422억원에 달했다. 전날(288억원)의 약 5배에 달하는 수준이며 이달 들어 최대 규모다. 지난 6월9일(1698억원) 이후 한 달 만에 가장 큰 규모다.

반대매매는 투자자가 증권사로부터 빌린 자금으로 주식을 매수한 뒤 담보유지비율을 맞추지 못할 경우 증권사가 보유 주식을 강제로 처분하는 제도다.

이달 1∼8일 반대매매 금액은 2020억원이었는데, 전날 하루 만에 70%에 해당하는 금액이 강제 처분됐다. 이달 1∼9일 누적 강제 청산 규모는 3442억원으로 불어났다.

미수금 대비 반대매매 비중도 10.2%로 급등했다. 이 역시 지난달 9일(10.5%) 이후 최고 수치다.

반대매매는 증시 변동성이 커질 때 증가한다. 증시 급락으로 반대매매가 연이어 발생하면 강제 청산 물량이 시장에 쏟아져 주가를 더 떨어뜨릴 수 있다. 이 과정에서 추가 반대매매가 발생하는 악순환이 이어지게 된다.

이번 주 코스피가 조정장을 겪으면서 이는 현실이 됐다. 지난 6일 8000선이었던 코스피는 7일과 8일 각각 5.44%와 5.99% 급락했다. 9일과 10일 조금씩 회복하는 흐름을 보였지만, 변동성 위험이 여전히 크다는 게 증권가의 분석이다.

지난 9일 초단기 빚투로 분류되는 위탁매매 미수금도 1조4322억원으로 집계됐다. 위탁매매 미수금은 개인들이 증권사로부터 이틀간 빌려 쓴 자금으로, 이를 갚지 않으면 사흘째 되는 날 증권사에 의해 강제 매각된다.

증권업계 관계자는 “요즘 증시는 조그만 변수에도 크게 요동치며 종잡을 수 없는 변동성 장세를 보이고 있다”며 “삼성전자, SK하이닉스 같은 우량주의 주가도 크게 널뛰기 때문에 과도한 빚투는 바람직하지 않다”고 조언했다.

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