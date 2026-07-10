농협상호금융, AI로봇 '효돌'로 농촌 금융 접근성 높인다

어르신이 효돌과 대화를 하고 있는 모습. 농협중앙회 제공

농협상호금융이 인공지능(AI) 돌봄로봇 ‘효돌’을 활용해 농촌 고령층의 금융 접근성을 높이는 실증사업에 나선다고 10일 밝혔다. 금융서비스를 영업점 밖으로 확장해 농촌 고령층의 디지털 금융 접근성을 높이기 위한 실증 사업이다.

​‘효돌’은 돌봄이 필요한 고령층에게 복약 안내와 안부 확인 등을 제공하는 AI 돌봄 로봇으로, 농협상호금융은 여기에 금융정보 안내 기능을 접목하여 올해 말까지 기능 고도화와 실증 테스트를 진행할 계획이다.

이번 실증은 송금이나 예·적금 가입과 같은 직접적인 금융거래보다 입출금 내역, 공과금 납부일, 예·적금 만기일 등 일상에서 필요한 금융정보를 음성 대화를 통해 쉽고 빠르게 확인하는데 초점을 맞췄다.

​또한 보이스피싱 예방 기능도 함께 적용하여 최신 금융사기 수법과 예방법을 주기적으로 안내하고, 실제 상황을 반영한 대화형 시나리오를 통해 고령층의 금융사기 예방 효과를 높일 계획이다.

이번 사업은 금융서비스를 영업점 밖으로 확장해 고객의 생활공간으로 연결한다는 점에서 의미가 있다. 모바일 중심의 디지털 금융환경에서도 소외되기 쉬운 농촌 고령층에게 보다 친숙한 방식의 금융서비스를 제공하는 새로운 모델이 될 것으로 기대한다.

​농협상호금융 관계자는 “이번 실증 사업은 AI 기술을 활용해 농촌 고령층의 금융 접근성을 높이고 디지털 금융 격차를 완화하기 위한 시도”라며 “앞으로도 고객의 생활 속으로 찾아가는 금융서비스를 지속 확대하며 포용 금융을 강화해 나가겠다”고 말했다.

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