李대통령, 몽골 대통령에게 국궁세트 선물…국빈만찬에선 李 작사곡 등 문화공연도

이재명 대통령은 10일(현지시간) 한·몽골 국빈만찬을 계기로 우흐나 후렐수흐 몽골 대통령 부부에게 국궁세트와 스마트 워치, ‘나비당초 높은함’을 선물한다.

강유정 청와대 수석대변인이 10일(현지시간) 몽골 울란바타르의 한국 기자단 프레스센터에서 몽골 국회의장, 총리 접견 등 이재명 대통령의 몽골 순방 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

강유정 청와대 수석대변인은 이날 현지 브리핑에서 “이 대통령은 후렐수흐 대통령과 벌러르체첵 여사의 개별 취향 등을 감안해 국궁세트 등을 준비했다”고 밝혔다. 국궁세트는 물소뿔과 대나무 등을 복합적으로 접합한 전통기법으로 제작됐다. 강 수석대변인은 “활쏘기는 양국 모두가 공유하는 전통문화이자 내일(11일) 이 대통령 부부가 참석 예정인 나담축제의 3대 종목 중 하나이기도 하다”고 설명했다.

이 대통령은 운동을 즐기는 후렐수흐 대통령을 위해 최신 기능이 탑재된 ‘스마트워치’도 선물로 준비했다. 벌러르체첵 여사 앞 선물로 마련된 나비당초 높은함은 나비와 덩굴 식물인 당초 문양이 전면을 장식한 나전함으로, 보석이나 장신구 함으로도 활용된다.

국빈만찬에는 이 대통령과 김혜경 여사를 비롯해 우리 측 정부 인사뿐만 아니라 경제인사 40명도 함께 자리한다. 강 수석대변인은 “이번 경제인사들의 국빈만찬 참석이 양국 경제협력 강화로 이어질 수 있는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다. 국빈만찬에는 LS 구자은 회장, SK 이형희 부회장, 코트라 강경성 사장, 한국무역협회 이인호 부회장, 중소기업중앙회 오기웅 부회장, 벤처기업협회 송병준 협회장, LG CNS 현신균 사장 등 40명의 경제인이 참석한다.

청와대는 이재명 대통령이 후렐수흐 대통령에게 양국이 공유하는 전통문화이자 나담축제의 대표 종목인 활쏘기를 상징하는 국궁 세트와 스마트워치를 벌러르체첵 여사에게는 행복과 번영을 상징하는 나비 문양과 장수를 의미하는 덩굴 문양을 새긴 나전함 등을 준비했다고 10일 공개했다. 사진은 국궁 세트, 나비당초 높은함, 스마트 워치. 청와대 제공

몽골 측은 국빈만찬 메뉴로 훈제연어, 우설 전채, 토마토와 피망 크림수프, 그릴에 구운 할리벗 필레, 소뽈살 찜, 마르키즈 초콜릿 케이크 등이라고 강 수석대변인은 전했다. 강 수석대변인은 “국빈만찬의 시작과 동시에 진행하는 문화공연으로는 가수 이데르뭉흐가 준비한 이 대통령이 작사하고 윤일상 작곡가가 작곡한 ‘스물여덟’과 국립예술대극장 국악단이 무용단과 함께하는 ‘고수레의 아홉 문양’ 등 다양한 문화공연이 예정돼 있다”고 했다.

이 대통령은 몽골 순방 마지막 날인 11일에는 몽골의 정체성과 공동체 의식을 상징하는 몽골의 최대 국가행사인 나담축제에 공식 주빈으로 참석한다. 나담축제 개막식 참석 직후 이 대통령 부부는 나담축제의 3대 종목 중의 하나인 활쏘기 경기장과 샤가이 경기장을 방문해 몽골의 전통문화를 직접 체험할 예정이다. 이어 몽골 측이 개최하는 별도의 환송오찬에 참석한다.

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