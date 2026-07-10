장윤기 사건에 경찰청 항의 방문한 여야…장동혁 직대 면담은 ‘불발’

광주 여고생 살해범 장윤기 사건을 둘러싼 ‘경찰 봐주기 수사’에 여야 모두 경찰청을 항의 방문하고 나섰다. 더불어민주당은 유재성 경찰청장 직무대행에 철저한 진상규명을 촉구했고, 국민의힘은 언론 공개를 요구하다 면담이 무산됐다.

10일 '장윤기 사건'과 관련해 경찰청을 항의 방문한 국민의힘 장동혁 대표와 의원들이 유재성 경찰청장 직무대행과의 면담장에 취재진, 보좌관 등의 출입을 막으며 비공개를 요청하는 경찰에게 항의하고 있다. 연합뉴스

민주당 소속 국회 행정안전위원회 의원들은 10일 서울 서대문구 경찰청을 방문해 유 대행과 40분가량 면담을 가졌다. 민주당 김영진 의원은 “장윤기 살인 사건과 관련한 경찰 증거인멸 및 각종 문제에 대한 강력한 수사를 촉구하기 위해 왔다”며 “유재성 직무대행에게 경찰청은 지위고하를 막론하고 이번 사건의 연루자 전원을 성역 없이 수사해야 한다고 이야기했다”고 말했다.

김 의원은 “경찰 내부 사건이기 때문에 더 엄중한 상황임을 인지하고 모든 수사역량을 동원해 처음부터 끝까지 사건의 진실을 한점 의혹 없이 밝힐 것을 요청했다”며 “수사 진행시기에 수사기밀 유출이 어떻게 진행됐는지에 대한 광주 광산경찰서 모든 사람에 대한 구체적인 수사를 촉구했다”고 말했다.

국민의힘은 지도부가 나서 경찰청을 항의 방문했다. 전날 광주경찰청장을 항의 방문했다가 무산된 국민의힘 지도부는 이날도 언론, 보좌진과 함께 약 50분간 유 대행과의 만남을 요구하면서 경찰과 대치했다. 국민의힘 장동혁 대표, 정희용 사무총장, 신동욱 최고위원 등이 언론에 공개된 면담을 요구했지만 경찰이 청사 보안 규정 등을 이유로 거부하면서 만남이 결국 불발됐다.

장 대표는 “국민이 대한민국 경찰의 민낯과 수준을 그대로 보고 계신다”며 “보완수사권이 문제가 아니라 대한민국 경찰부터 완전히 뜯어고치고 개혁해야한다고 생각한다”고 지적했다.

신 최고위원도 “경찰이 가족과 짬짜미해서 살인 피의자의 증거를 은닉하고 피해자에 피눈물이 나게 했다”며 “이번 일에 대한 경찰 태도를 봐도 국민들이 앞으로 겪을 일이 눈에 선하다”고 했다.

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