아이브 안유진, 국평 호가 40억 '디에이치 방배' 당첨됐나

그룹 '아이브(IVE)' 멤버 안유진이 서울 서초구 방배동의 신축 대단지 아파트 '디에이치 방배' 청약에 당첨됐다는 주장이 나왔다.

매일경제는 안유진이 오는 9월 입주를 앞둔 방배5구역 재건축 아파트 '디에이치 방배'의 일반분양 추첨제 물량에 당첨됐다고 10일 보도했다.

그룹 아이브 안유진. 뉴시스

해당 단지는 분양가 상한제가 적용됐으나 실거주 의무가 없어 분양 당시 큰 관심을 모은 바 있다.

지난 2024년 8월 본격 분양에 돌입한 해당 아파트의 분양가는 59㎡이 최고 17억250만원, 84㎡이 22억4300만원, 101㎡ 25억원, 114㎡ 27억6200만원 선이다. 현재 84㎡의 호가는 40억원 수준으로 알려졌다.

다만 안유진의 당첨 여부 및 구체적인 주택형 등은 확인되지 않았다.

안유진이 속한 아이브는 최근 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)'의 일환으로 일본 도쿄돔 공연을 성료했다. 이달과 8월 북미 투어를 앞두고 있다.

<뉴시스>

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