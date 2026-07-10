[속보] 손흥민·황희찬, 청문회 안 온다…하루 만에 참고인 신청 철회

오는 22일 국회에서 열리는 대한축구협회 청문회에 한국 대표팀 주장 손흥민 선수(LAFC)와 황희찬 선수(울버햄프턴)가 참석하지 않는다. 참고인 신청 하루 만에 철회된 것이다.

손흥민 선수. 연합뉴스

전날 국회 문화체육관광위원회는 전체회의를 열고 대한축구협회를 대상으로 한 청문회를 오는 22일에 개최하기로 결정하며, 손흥민 선수와 황희찬 선수를 참고인으로 신청했다.

이에 일각에서는 대표팀 감독 선임 절차와 대한축구협회 운영의 문제점을 들여다보는 청문회에 이런 문제와는 큰 관련이 없는 선수들을 참고인으로 부르는 것은 부적절하다는 비판이 제기됐다.

더불어민주당 임오경 의원은 10일 사회관계망서비스(SNS)에서 “협회가 국가대표팀, 해외 축구 시스템을 경험한 선수들의 목소리를 듣고자 (두 선수를) 참고인으로 신청했으나 당의 의견과 선수들의 경기 일정을 고려해 신청을 철회했다”고 밝혔다.

이어 “대한민국 축구가 4년 뒤에 더 멋진 모습으로 거듭날 수 있도록 22일 청문회를 잘 준비하겠다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지