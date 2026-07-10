전주시, 2035 환경계획 수립 착수…지속 가능한 환경도시 청사진 마련

전북 전주시가 환경보전과 도시 발전이 조화를 이루는 지속 가능한 미래 환경도시 조성을 위해 2035년을 목표로 한 중장기 환경계획 수립에 착수했다.

전주시는 10일 회의실에서 ‘전주시 환경계획 수립 용역’ 착수 보고회를 열고 내년부터 2035년까지 적용할 환경정책 방향과 실행 전략 마련에 나섰다고 밝혔다.

전북 전주시가 내년부터 2035년까지 적용할 환경정책 방향과 실행 전략을 마련하기 위해 10일 ‘전주시 환경계획 수립 용역’ 착수 보고회를 열고 있다. 전주시 제공

환경계획은 ‘환경정책기본법’에 따른 환경 분야 최상위 법정계획으로, 기존 ‘전주시 환경보전계획(2017~26)’의 계획기간이 올해 끝남에 따라 새로운 중장기 계획을 수립하기 위한 것이다.

이날 보고회에는 윤동욱 부시장과 관계 부서 공무원, 도시계획·환경 분야 전문가, 관계 기관 등이 참석해 용역 추진 방향과 수행 계획을 공유하고 지역 특성을 반영한 실효성 있는 환경계획 수립 방안을 논의했다.

시는 이번 용역을 통해 환경 현황과 여건을 분석하고 기존 환경보전계획 이행 성과를 평가할 계획이다. 또 시민 환경의식 조사와 전문가 의견 수렴을 거쳐 분야별 환경정책과 실행 과제를 발굴하고 성과 평가와 사후관리 체계도 마련할 방침이다.

특히 ‘2035 전주시 도시기본계획’과 연계를 강화하고 공간환경 분석을 바탕으로 생활권별 환경 특성을 반영한 정책을 마련해 환경과 도시계획이 조화를 이루는 지속 가능한 환경관리 체계를 구축할 계획이다.

이와 함께 시민이 체감할 수 있는 환경정책을 적극 발굴하고 관계 부서와 전문가, 시민 의견을 폭넓게 반영해 전주시만의 특색 있는 환경계획을 수립할 방침이다.

시는 내년 상반기까지 환경 현황 조사와 시민 의견 수렴, 분야별 계획 수립 등을 거쳐 환경계획안을 마련한 뒤 환경청 협의와 전북도 승인 등 관련 절차를 거쳐 확정할 예정이다.

윤동욱 전주부시장은 “이번 환경계획은 전주시의 미래 환경정책 방향을 제시하는 중요한 법정계획”이라며 “환경보전과 도시 발전이 조화를 이루는 실효성 있는 계획을 마련하고 시민이 체감할 수 있는 환경정책과 실행 과제를 담아 지속 가능한 환경도시 전주를 만들 것”이라고 말했다.

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