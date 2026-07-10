李대통령 "친숙한 몽탄신도시…韓개척정신, 몽골 유목정신 닮아"

몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 10일(현지시간) "한국과 몽골이 깊은 친구가 될 수 있었던 것은 양국의 서로 닮은 기질 때문"이라며 "광활한 초원을 삶의 무대로 삼아 새 길을 찾아 나서는 (몽골의) 유목 정신과 한국 특유의 개척정신은 서로를 이해하는 큰 연결고리"라고 말했다.
이 대통령은 이날 울란바타르 시내 호텔에서 열린 몽골 교민들과의 오찬 간담회에서 이같이 언급하며 양국 간 협력 강화의 중요성을 강조했다.
특히 "울란바타르에는 한국 상점과 식당, 카페, 학원, 기업이 밀집하면서 '몽탄 신도시'(몽골과 동탄 신도시의 합성어)라고 불릴 만큼 활기찬 한인 경제권이 형성됐다고 들었다"며 "이처럼 대한민국이 몽골에서 가장 친숙한 나라 중 하나로 자리매김한 것은 모두 동포 여러분의 활약 덕분"이라고 평가했다.
이어 "여러분이 양국의 가교 역할을 충실히 잘 해주셨고, 그 성과를 바탕으로 양국은 핵심 건물과 첨단 산업, 에너지, 공급망, 디지털 전환 등 여러 방면에서 협력을 이어가는 전략적 동반자로서 새로운 시대를 열어갈 수 있게 됐다"고 돌아봤다.
그러면서 "몽골 대통령께서도 대한민국이 몽골의 '제 3 이웃' 가운데 가장 중요한 협력국 중 하나라고 한 만큼 양국 협력은 더 깊어질 것"이라고 부연했다.
한편 이 대통령은 "동포들이 체류 제도나 행정 절차, 교육 환경 등에서 겪는 어려움에 대해 전수 조사를 추진하고 있다"며 "재외 공관들이 여러분의 문제를 해결하는 든든한 플랫폼이 되도록 노력할 것"이라고 약속했다.
또 "혹시 옆에 계신 주몽골대사의 평소에 얼굴을 보기 어려우면 저한테 말씀해 달라"고 덧붙이기도 했다.
<연합>
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