김지민, 송지효 브랜드 속옷 “내돈내산” 구매 인증

개그맨 김지민이 배우 송지효가 운영하는 속옷 브랜드 제품을 구매한 사실을 공개했다.

개그우먼 김지민. 인스타그램

김지민은 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “내돈내산 재구매! 지효 언니랑 커플 이너웨어인가 ㅋㅋㅋ”라는 문구와 함께 사진을 게재했다.

공개된 이미지는 온라인 쇼핑몰의 주문 및 결제완료 화면을 캡처한 것으로, 송지효가 대표로 있는 속옷 브랜드 제품을 재구매한 내역이 담겨 있었다.

해당 브랜드 홈페이지에는 송지효가 직접 모델로 참여한 화보 이미지도 함께 공개돼 있으며, 김지민이 구매한 제품 역시 송지효가 청록색 이너웨어를 착용한 모습으로 소개되고 있다.

게시물에서 김지민은 직접 비용을 지불해 제품을 구매했다는 점을 강조하며 만족감을 드러냈다. 또 ‘커플 이너웨어’라는 장난스러운 표현을 사용해 송지효와 같은 제품을 착용하게 된 점을 언급했다.

개그맨 김지민이 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “내돈내산 재구매! 지효 언니랑 커플 이너웨어인가 ㅋㅋㅋ”라는 문구로 배우 송지효가 운영하는 속옷 브랜드 제품을 구매한 사실을 공개했다. 김지민 사회관계망서비스(SNS)

송지효는 현재 속옷회사 대표로 브랜드를 이끌고 있다. 그는 직접 제품 모델을 맡아 홍보 활동에도 적극적으로 참여하면서 소비자들의 관심을 받아왔다.

2026년 6월 송지효는 자신의 유튜브 채널을 통해 속옷 회사 대표의 일상을 공개하기도 했다. 영상은 ‘송지효 사업 그게 뭔데..?ㅣ속옷 회사 CEO 천수연 씨의 하루’라는 제목으로 게재됐다.

송지효의 콘텐츠를 접한 일부 누리꾼들은 “ 상세 페이지 설명이 단조로워 아쉬웠다”. “다양한 제품도 출시하면 좋을 것 같다”, “실제로 구매 욕구가 든 건 처음인 것 같다”는 등 다양한 의견과 반응을 보였다.

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