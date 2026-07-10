이태준 기념관 방문한 이재명 대통령 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 10일 몽골 울란바타르 이태준 애국지사 기념공원을 방문해 헌화하고 있다.

몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 10일 몽골 울란바타르 이태준 애국지사 기념공원을 방문해 부조를 바라보고 있다.

몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 10일 몽골 울란바타르 이태준 애국지사 기념공원을 방문해 기념관을 둘러보고 있다.

몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 10일 몽골 울란바타르 이태준 애국지사 기념관을 방문해 둘러보고 있다.

몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 10일 몽골 울란바타르 이태준 애국지사 기념공원을 방문해 참석인사들과 기념촬영을 하고 있다.

몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 10일 몽골 울란바타르 이태준 애국지사 기념공원을 방문해 방명록을 작성하고 있다.

몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 10일(현지시간) 몽골 울란바타르 이태준 기념공원을 찾았다.

이 대통령은 몽골 방문 이틀째인 10일 이태준 열사 기념공원을 찾았다. 기념공원 방문에는 외교부 장관, 보훈부 장관, 국가안보실장 등과 몽골 측 수흐볼드 주한몽골대사, 간수흐 외교부 아주국장이 동행했다.

이 대통령은 먼저 '애국지사 이태준 선생의 묘'라고 비석이 세워진 적힌 이태준 선생의 가묘 앞에서 헌화와 묵념을 했다. 이어 이태준 전시관으로 이동해 해설사의 설명을 들으며 전시관을 둘러봤다.

전시관 마지막에서 노태우 전 대통령이 1990년 12월 26일 추서한 훈장증과, 훈장, 몽골황제가 선생에게 수여한 훈장을 3D 제작한 모형을 살펴봤다.

이태준 선생은 1907년 근대 의료기관인 세브란스병원이 운영하는 의학교에 입학했다. 당시 입원한 독립운동가 안창호를 만나 위기에 처한 민족의 현실을 깨닫고 독립운동의 길로 나아갈 것을 결심했다.

1911년 일제의 감시가 미치지 못하는 독림운동의 새로운 근거지로 몽골 고륜지역으로 독립군 기지 건설을 위해 방문했다. 독립군 기지 건설은 못했지만 고륜에 동의의국을 열어 순국 때까지 몽골인들을 치료하고 몽골을 경유하는 독립운동가들을 지원했다.

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