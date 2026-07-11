서울시가 뽑은 도심 속 물놀이 명소 10곳은 [주말, 특별시]

서울시가 뽑은 도심 속 물놀이 명소 10곳은 어딜까. 시는 시민들이 도심 속에서도 시원하게 여름을 즐길 수 있도록 7월부터 공원·녹지 내 수경시설을 본격적으로 가동했다.

10일 시에 따르면 서울의 공원·녹지 내 수경시설은 212개(바닥분수 142개, 물놀이장 70개)가 운영 중이다.

동작구 현충근린공원

바닥분수는 누구나 쉽게 시원한 물놀이를 즐기기에 제격이다. 아이들이 물줄기 사이로 뛰어다니며 부담 없이 놀 수 있고 넓은 공원과 함께 여름철 가족 나들이 장소로 활용하기 좋다. 관람객 600만명을 돌파하며 흥행 중인 2026 서울국제정원박람회가 한창인 서울숲, 서울광장숲과 함께 힐링을 할 수 있는 서울광장, 서남권 대표 생태공원에 위치한 월드컵공원, 아이와 함께 하기 좋은 나비 생태학습장이 있는 불암산 힐링공원이 대표적이다.

본격적으로 물놀이를 즐기고 싶다면 서울 최초 도시형 식물원인 서울식물원과 문화와 자연 인프라가 연결된 오동근린공원, 지역 주민 쉼터로 사랑받는 현충근린공원을 방문해보자. 서울식물원 물놀이장은 커다란 꽃 조형물에서 떨어지는 물줄기가 특징으로 아쿠아슈즈 미착용시에는 이용할 수 없다. 성북구 오동근린공원 물놀이장은 복합 놀이공간으로 풍부한 문화, 자연 인프라와 연결되어 있으며 데크와 그늘 공간이 마련되어 있고 미끄럼틀과 물대포 등 놀이시설이 구비됐다. 동작구 현충근린공원에 물놀이장은 놀이터형 물놀이장과 물이 고여있는 우물형 물놀이장 두 곳으로 나뉘어 있으며 아쿠아슈즈가 없이 맨발로도 입장이 가능하지만 수영복과 수영모는 필수다. 물폭포와 물대포, 미끄럼틀이 있고, 물이 쏟아지는 양동이 시설물인 워터버켓이 깨끗하게 설치됐다.

물놀이로 시원하고 꽉 찬 하루를 보내고 싶다면 캠핑명소인 중랑캠핑숲, 퇴역 비행기가 전시된 보라매공원, 미러폰드는 물론이고 다양한 물놀이 시설을 즐길 수 있는 북서울꿈의숲이 있다. 중랑구 중랑캠핑숲 물놀이장에는 워터터널과 워터드롭 등 놀이시설이 있고 높이 솟구치는 바닥분수가 함께 있어 워터파크가 부럽지 않다. 동작구 보라매공원은 드넓은 중앙트랙 및 잔디광장과 연계된 물놀이장과 바닥분수를 운영한다.

강북구 북서울꿈의숲

각 물놀이 시설은 시민들이 안심하고 물놀이를 즐길 수 있도록 위생과 안전관리에도 만전을 기하고 있다. 주기적으로 월 2회 수질검사를 실시하며, 만약 수질기준을 초과할 경우 즉시 가동을 중지할 방침이다. 이후 소독 및 청소, 용수 교환을 마친 뒤 재검사를 거쳐 안전성이 확실하게 입증된 경우에만 재개방한다. 그리고 물놀이장의 경우 운영기간 동안에는 상시 안전요원이 배치된다.

물놀이장 운영 기간은 8월까지 운영되나, 시설별로 개장일과 운영시간이 다르다.

김영환 시 정원도시국장은 “철저한 수질관리와 안전 점검을 통해 시민들이 안심하고 시원한 여름을 보낼 수 있도록 공원 내 물놀이 시설을 관리하겠다”라며 “이번에 소개된 공원 이외에도 지역 내 개장한 다양한 물놀이장에서 무더운 여름을 보다 다채롭고 시원하게 즐기시길 바란다”고 말했다.

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