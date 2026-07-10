이대호 "선수 때 밤 12시 식사 2시 취침…살찔 수 밖에"

전 야구선수 이대호가 선수 시절 살찔 수 밖에 없었던 이유를 털어놨다.

이대호는 9일 유튜브 채널 '식빵언니 김연경'에 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이대호. '식빵언니 김연경' 캡처

김연경이 "선수 때 보다 많이 야윈 것 같다"고 했다.

이대호는 "모든 분이 그렇게 이야기한다. '왜 선수 때 다이어트 안했냐' 근데 그때도 맨날 했다"고 말했다.

그는 "시즌 중에 살찌는 선수가 있고 끝나고 다이어트 하는 선수가 있다. 선수 그만 두고 나선 꾸준하게 (운동) 하려고 먹는 걸 줄이고 있다"고 했다.

이어 김연경이 "그 이유가 있냐"고 하자 김대호는 "야구는 항상 야간 경기를 한다. 야간 경기 끝나고 저녁을 먹다보니 항상 살이 찐다"고 말했다.

또 "11시나 12시에 밥을 먹으니까 먹고 피곤해서 2시에 자면 다 살이 된다"고 했다.

이대호는 "다른 선수들 다 빠지는데 나만 찐다"고 하자 김연경은 "아무래도 혈당 스파이크 올라오면 바로 잠들 수 있다"고 말했다.

<뉴시스>

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