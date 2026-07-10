한로로의 시대…‘사랑하게 될 거야’ 상반기 스트리밍 1위 올랐다

올해 상반기 국내 음원 시장에서 싱어송라이터 한로로의 ‘사랑하게 될 거야’가 가장 많이 스트리밍된 노래로 집계됐다. 앨범 판매 부문에서는 그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’이 422만 장 이상 판매되며 정상에 올랐다.

한국대중음악산업협회는 10일 대중음악 차트인 써클차트의 상반기 결산을 발표하고 분야별 1위 기록을 공개했다. 상반기 디지털 차트와 스트리밍 차트에서는 한로로의 ‘사랑하게 될 거야’가 모두 1위를 차지했다.

싱어송라이터 한로로. 어센틱

‘사랑하게 될 거야’는 2023년 8월 발매된 한로로의 첫 미니앨범 ‘이상비행’의 수록곡이다. 발매 직후보다 시간이 흐르면서 공연 라이브 영상과 숏폼 콘텐츠를 통해 입소문을 탔고, Z세대를 중심으로 꾸준한 인기를 얻으며 대표적인 ‘역주행 히트곡’으로 자리 잡았다. 특히 지난해 11월 말(48주차)부터는 주간 디지털 차트 ‘톱10’에 꾸준히 이름을 올리며 올해 상반기를 대표하는 히트곡으로 자리 잡았다.

앨범 차트에서는 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’이 판매량 422만4016장을 기록하며 1위에 올랐다. ‘아리랑’은 방탄소년단이 약 3년 9개월 만에 완전체로 선보인 앨범이다.

글로벌 K팝 차트에서는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST인 헌트릭스의 ‘골든(Golden)’이 1위를 차지했다. 이 곡은 해당 차트에서 38주 연속 정상을 유지하며 장기 흥행을 이어갔다.

이밖에 다운로드 차트에서는 투모로우바이투게더의 미니 8집 타이틀곡 ‘하루에 하루만 더’가 1위를 기록했고, V컬러링 차트에서는 듀오 악뮤(AKMU)의 정규 4집 수록곡 ‘소문의 낙원’이 가장 높은 순위를 차지했다.

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