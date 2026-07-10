오늘은 비명 대신 환호…코스피·코스닥 매수 사이드카 발동

국내 증시가 10일 급등세를 보이면서 코스피·코스닥 시장에 모두 프로그램 매수호가 일시 효력정지(매수 사이드카)가 발동됐다.
한국거래소에 따르면 이날 유가증권시장에서 낮 12시54분 코스피200 선물지수의 변동으로 5분간 프로그램 매수호가의 효력이 정지됐다. 발동 시점 코스피200 선물지수는 전일 종가보다 60.60포인트(5.13%) 상승한 1240.15였다. 코스피 사이드카는 코스피200 선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동되며 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지한다.
이어 오후 1시8분에는 코스닥 시장에도 매도 사이드카가 울렸다. 발동 당시 코스닥150 선물 가격은 전일 종가보다 84.80포인트(6.04%) 오른 1487.40이었다. 코스닥150 현물지수는 89.45포인트(6.44%) 오른 1476.37이었다. 코스닥 매수 사이드카는 코스닥150 선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 상승하고 코스닥150 지수가 직전 거래일의 최종수치 대비 3% 이상 올라 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.
코스피는 이날 전장 대비 260.58포인트(3.57%) 오른 7552.49로 출발해 상승 곡선을 그려나갔다. 간밤 뉴욕증시에서 AI(인공지능) 인프라 투자 확대 기대에 다시 힘이 실리며 주요 주가지수가 강세 마감한 가운데 SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 상장 기대감 등으로 반도체주들이 반등한 영향이다. 13.00포인트(1.64%) 오른 807.00으로 출발한 코스닥도 상승 폭을 늘려나가고 있다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지