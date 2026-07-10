박은영 "어제 신혼여행 복귀…남편이 얼른 가라고"

박은영 셰프가 남편과의 러브스토리와 결혼식 뒷이야기를 공개한다.

10일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 전현무와 곽튜브가 박은영 셰프와 함께 대전 먹트립에 나서는 모습이 그려진다.

박은영. MBN·채널S 제공

이날 전현무는 "요즘 '퀸카'라는 단어와 가장 잘 어울리는 사람"이라며 박은영을 소개한다. 박은영은 지난 5월 '하석진 닮은꼴'로 알려진 성형외과 의사와 결혼했다.

박은영은 그룹 아이들의 '퀸카' 춤을 추며 등장한 뒤 "어제 신혼여행에서 돌아왔다"고 말한다.

이에 전현무는 "신혼여행을 거의 중간에 끊고 왔다던데 남편이 서운해하지 않았냐?"라고 묻는다.

박은영은 "남편이 얼른 가라고 했다"고 답해 전현무를 웃게 한다. 박은영 남편이 이같이 말한 이유는 방송에서 공개된다.

이후 이동 중 전현무는 박은영에게 "(남편과는) 어떻게 만났냐?"라고 질문한다.

박은영은 "사실 4년 전에 소개팅을 했는데 그때는 잘 안 됐었다가"라며 남편과의 러브스토리를 털어놓는다.

<뉴시스>

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