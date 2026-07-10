경찰청장 직무대행 “장윤기 사태 사죄”…보완수사권에 대해선 “국회서 논의”

유재성 경찰청장 직무대행이 여고생 살해범 장윤기(23) 사건에서 드러나고 있는 경찰 부실수사에 대해 사과했다. 책임 있는 사건 관계자는 엄벌하겠다고 약속했다. 경찰 수사의 신뢰가 무너지면서 검찰의 보완수사권 폐지에 대한 신중론이 제기되고 있는 상황에 대해서는 “국회가 결정할 일”이라고 선을 그었다.

유 대행은 10일 전국 경찰 지휘부 화상회의를 열고 “장윤기 사건과 관련해 당시 경찰서 수사팀장이 증거인멸 혐의로 구속되는 참담한 일이 발생했다”며 “이번 일로 유가족 여러분께 또 다시 씻기 힘든 상처를 드리게 된 점 깊이 사죄드린다”고 했다. 이어 “국민 여러분께도 실망을 끼쳐드려 매우 송구스럽게 생각한다”고 덧붙였다.

유재성 경찰청장 직무대행이 10일 서울 서대문구 경찰청에서 경찰 수사 신뢰제고를 위한 쇄신 방안 등을 논의하는 경찰 지휘부 화상회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

장윤기 사건과 관련해 증거인멸, 수사기록 유출 등 봐주기 수사 의혹이 일고 있는 수사팀에 대해서도 강도 높은 처벌을 예고했다. 유 대행은 “수사와 감찰을 통해 이번 일에 책임 있는 관계자들은 법과 제도가 허용하는 범위에서 최대한 엄벌하겠다”고 강조했다.

다만 이번 사건으로 검찰 보완수사권 폐지에 대해 우려하는 목소리가 커진 것에 대한 입장은 밝히지 않았다. 장윤기 사건 수습을 위해 미국에서 하루 조기 귀국한 유 대행은 이날 인천국제공항에서 기자들과 만나 “보완수사권과 관련해서는 국회에서 충분한 논의를 거쳐 입법 정책적으로 결정되리라 생각하고 있다”며 “논의 과정에서 경찰에서도 필요한 의견을 제시하도록 하겠다”고 했다.

경찰은 전날 장윤기 사건 유사사례를 방지하기 위한 ‘경찰 수사 쇄신 태스크포스(TF)’를 신설하겠다고 발표했다. 외부인사들을 위원장과 위원으로 영입해 경찰 수사 제도 전반에 대해 다시 살펴보겠다는 것이다. TF는 경찰관 가족과 관련된 수사들에 대한 전수조사를 실시한다. 전국 수사를 지휘하는 국가수사본부는 본부장 직속으로 내부비리수사대를 신설해 경찰관의 수사 비위와 부패행위를 수사한다.

유 대행은 “경찰 수사 과정에서 피해자의 목소리를 더욱 귀담아듣고 시민들이 참여하는 민주적 통제를 확고히 하겠다”며 “경찰 수사가 한층 충실하고 공정하게 이뤄지도록 절차적으로 미비한 부분을 보완하고 제도적 개선책도 촘촘히 설계해 조만간 국민에 보고드리겠다”고 말했다.

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