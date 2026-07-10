美상무장관, 마이크론 행사서 “삼성·하이닉스도 결국 따라올 것”…미국행 압박

하워드 러트닉 미국 상무장관이 삼성전자와 SK하이닉스에 미국 내 메모리 반도체 생산 확대를 촉구했다.

블룸버그통신은 9일(현지시간) 삼성·하이닉스의 경쟁사인 마이크론이 미국 뉴욕주 클레이 타운에 건설 중인 팹(반도체 생산공장)의 콘크리트 타설 기념식에 참석한 하워드 장관이 이같이 말했다고 전했다. 그는 한국의 두 메모리 제조사와 관련 논의를 진행하고 있다면서도 구체적인 내용은 밝히지 않았다.

하워드 러트닉 미국 상무장관. EPA연합

하워드 장관은 한국 메모리 반도체 기업들의 미국 내 입지 확대를 마이크론이 달가워하지 않을 것이라면서도 “나는 경쟁사인 삼성전자와 SK하이닉스를 미국으로 불러와 생산 시설을 짓게 하고 싶다”며 “마이크론이 앞장서고 있으니 경쟁자들은 질투심을 느낄 것이고 결국 따라올 수밖에 없을 것”이라고 지적했다. 이어 “우리는 미국의 훌륭한 기업과 지식재산권에 투자하는 이들을 보호하고자 한다”며 “마이크론이 가능한 한 빨리 공장을 짓기를 바라는 것이 내 견해”라고 덧붙였다.

그는 또 “트럼프 대통령은 여러분이 사업을 영위해야 할 곳은 바로 미국임을 분명히 밝혔으며 세계가 이에 빠르게 반응하고 있다”며 “트럼프식 경제 모델은 미국 투자에 지금보다 더 좋은 시기는 없었다는 점을 분명히 보여준다”고 말했다.

마이크론은 인공지능(AI) 시대 메모리 수요 급증에 맞춰 2035년까지 미국 내 팹과 기술에 대한 투자 규모를 2500억 달러(약 375조원) 이상으로 확대한다고 이날 발표했다. 이번 투자는 뉴욕 팹 투자 비용과 아이다호·버지니아주 등의 팹 확장 비용을 포함한 규모로, 미국 반도체 산업 부활을 목표로 하는 트럼프 행정부의 정책 기조에 맞추기 위한 목적으로 풀이된다. 특히 마이크론이 SK하이닉스의 10일 나스닥 ADR 상장을 하루 앞둔 시점에 투자를 발표한 것은 HBM을 포함한 메모리 분야 경쟁자에 대한 견제 의미도 있는 것으로 추정된다.

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