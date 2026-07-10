"납치하려 해요"…20분 만에 용의자 잡은 강동구 CCTV [자치구 돋보기]

“수상한 남자가 저를 납치하려고 해요.”

지난달 29일 새벽 2시15분쯤 서울 강동구에서 20대 여성 A씨가 112에 다급히 신고했다. 한 남성이 A씨의 목을 잡아끌고 가려다 달아난 상황이었다. 강동구 CCTV 통합관제센터는 곧바로 용의자의 인상착의와 도주 경로를 파악해 경찰에 전달했다. 경찰은 관제센터가 제공한 정보를 토대로 용의자를 추적해 사건 발생 약 20분 만에 신병을 확보했다.

서울 강동구청 전경. 강동구 제공

강동구는 CCTV 통합관제센터의 신속한 영상 관제와 경찰 공조로 납치를 시도한 용의자를 검거하는 데 기여했다고 10일 밝혔다.

구에 따르면 112신고가 접수되자 경찰은 곧바로 CCTV통합관제센터에 사건 발생 시간대와 장소의 CCTV 영상 확인을 요청했다. 관제요원들은 영상을 신속히 분석해 용의자의 인상착의와 소지품, 이동 경로 등을 파악해 경찰에 전달했다.

경찰은 이 정보를 토대로 용의자를 추적해 사건 발생 약 20분 만에 검거했다.

강동경찰서는 거에 기여한 CCTV통합관제센터 관제요원 2명에게 표창장을 수여할 예정이다.

이수희 구청장은 “앞으로도 적극적이고 전문적인 CCTV 관제를 통해 범죄를 예방하고, 인공지능(AI) 선별관제 시스템을 지속적으로 확대해 24시간 안전한 구를 만들어 가겠다”고 말했다.

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