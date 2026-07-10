유소년 야구 꿈나무들 한자리에…제3회 마이데일리배 전국대회 열려

유소년 야구 꿈나무들이 자신의 기량을 마음껏 펼칠 무대가 마련됐다.

‘제3회 마이데일리배 전국유소년야구대회’가 17일부터 21일까지 강원도 횡성군 횡성베이스볼테마파크에서 열린다. 이번 대회는 전국 각지의 대한유소년야구연맹 유소년 선수들이 참가해 자웅을 겨룬다. 주니어리그(16세 이하), 유소년리그(13세 이하), 꿈나무리그(11세 이하), 새싹리그(9세 이하), U12로 나눠 우승팀을 가린다.

지난해 대회 모습. 마이데일리 제공

유소년들의 야구 축제인 만큼 각종 이벤트도 준비됐다. ‘스피드킹 콘테스트’, ‘홈런더비 콘테스트’ 가 열리고 이번 대회 ‘제구왕 콘테스트’가 새롭게 선보인다.

제3회 마이데일리배 전국유소년야구대회는 마이데일리가 주최하고, 대한유소년야구연맹이 주관합니다. 횡성군, 횡성군체육회, 국민체육진흥공단, 한국도핑방지위원회, 한국스포츠레저(주), 한미사이언스, 스포페이, 애플라인드, 한강식품, 스포노베이션, 메디앳, 유니시티코리아, 글로우핏, 보령헬스케어에서 후원한다.

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