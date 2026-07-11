더 뉴 BMW iX3, 강화된 유로 NCAP서 최고 등급 획득

BMW의 차세대 전기 스포츠유틸리티차(SUV) ‘더 뉴 BMW iX3’가 유럽 신차 안전도 평가 프로그램인 유로 NCAP에서 최고 등급인 별 5개를 획득했다.

BMW코리아는 더 뉴 BMW iX3가 2026년부터 강화된 유로 NCAP 평가에서 안전 주행과 충돌 회피, 충돌 보호, 사고 후 안전 등 4개 부문 모두 우수한 성적을 기록했다고 11일 밝혔다.

더 뉴 BMW iX3. BMW코리아 제공

새로운 유로 NCAP 평가 체계는 실제 도로 환경에서의 사고 예방과 충돌 회피, 탑승자 보호, 사고 이후 구조 지원까지 차량 안전의 전 과정을 종합적으로 검증한다.

더 뉴 BMW iX3는 주행 중 제한속도를 인식하고 운전자에게 안내하는 기능에서 높은 정확도를 보였다. 이탈리아와 프랑스, 독일, 오스트리아를 잇는 약 2000㎞ 구간에서 진행된 시험에서 전체 주행거리의 97% 구간에 대해 제한속도를 정확히 표시했다고 한다.

자동 긴급 제동과 차선 이탈 방지, 저속 충돌 방지 기능도 높은 점수를 받았다. 더 뉴 BMW iX3에는 탑승자가 문을 열 때 뒤에서 접근하는 자전거를 감지해 경고하는 기능이 포함됐다.

뒷좌석 어린이 탑승자 보호 성능과 측면 충돌 안전성도 두드러졌다. 기본 장착된 센터 에어백이 측면 충돌 시 운전자와 앞좌석 동승자가 서로 부딪히는 것을 막도록 설계되면서다. 사고 이후 구조 편의성도 평가에 반영됐는데, 차체와 일체형으로 설계된 플러시 타입 도어 핸들이 충돌 시험 이후에도 정상적으로 작동했다. 차량 전기 시스템이 정지한 상황에서도 기계식 이중 안전 장치를 통해 탑승자가 탈출하거나 구조대가 외부에서 문을 열 수 있다는 점도 높은 평가를 받았다.

더 뉴 BMW iX3는 2026 월드 카 어워즈에서도 ‘세계 올해의 차’와 ‘세계 올해의 전기차’를 동시에 수상했다. 해당 평가는 33개국 자동차 전문 기자 98명의 투표로 진행됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지