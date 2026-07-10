하이프라자, NCSI 전자제품전문점 업종 2년 연속 1위

지난 8일 열린 ‘2026 국가고객만족도(NCSI) 조사’ 시상식에서 박내원 하이프라자 대표(사진 오른쪽)와 박성중 한국생산성본부 회장(사진 왼쪽)이 기념 촬영을 하고 있다. (사진 제공=LG전자)

LG전자 베스트샵을 운영하는 하이프라자가 한국생산성본부가 발표한 2026년 국가고객만족도(NCSI) 조사에서 유통 부문 ‘전자제품전문점’ 업종 2년 연속 공동 1위 기업으로 선정됐다.

이번 조사는 최근 3년 내 제품을 구매해 6개월 이상 사용한 경험이 있는 20세 이상 59세 이하 소비자를 대상으로 진행됐으며, 하이프라자는 고객 경험과 서비스 품질 측면에서 평가를 받았다고 밝혔다.

하이프라자가 운영하는 LG전자 베스트샵의 수상은 LG전자 주요 제품과 서비스 부문의 NCSI 결과와도 함께 언급된다. LG전자는 이번 조사에서 11년 연속 가전 및 IT 부문 최다 1위 기업에 선정됐으며, 전자제품 및 유통 서비스 부문 36개 업종 가운데 총 16개 업종에서 1위를 차지했다.

1위에 선정된 업종으로는 에어컨, 세탁기, 냉장고, 제습기, 김치냉장고, TV, 공기청정기, 로봇청소기, 정수기, 건조기, 무선청소기, 스타일러, 식기세척기, 노트북PC, 전기레인지, 가전구독 등이 있다.

특히 지난해 신설된 ‘가전구독’ 업종에서는 LG전자 구독이 2년 연속 단독 1위를 기록해 관련 부문 1위를 이어갔으며, 에어컨과 세탁기는 21년, 냉장고는 15년, 제습기는 12년, 김치냉장고는 11년 연속 1위를 차지하는 등 LG전자 주요 가전 브랜드가 장기간 1위 기록을 이어갔다.

LG전자 베스트샵은 이러한 수상 결과와 연계해 7월 프로모션을 진행하고 있다.

행사 기간 동안 에어컨, 냉장고, 세탁기, TV 등 주요 가전 28개 품목을 2개 이상 구매하거나 구독할 경우 최대 700만원 규모의 다품목 혜택을 제공한다는 설명이다. 또한 7월 13일까지 신청 가능한 쿠폰팩을 활용하면 올레드TV, 워시타워, 스타일러, 정수기 등 16개 제품군을 대상으로 최대 104만원 상당의 혜택을 받을 수 있다고 밝혔다.

해당 쿠폰은 LG전자 멤버십 앱 또는 홈페이지를 통해 신청할 수 있으며, 7월 31일까지 사용 가능하다. 이 밖에도 경품 이벤트가 마련됐다.

LG전자 베스트샵에서 가전을 구독한 후 LG전자 멤버십 앱을 통해 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 배스킨라빈스 5만원 상품권 20명, CJ 기프트카드 2만원권 100명, 배스킨라빈스 교환권 1만원권 380명을 증정하며, 해당 이벤트를 가족, 친구, 지인 등에게 카카오톡으로 공유한 고객을 대상으로 추가 추첨을 진행해 총 1,000명에게 커피 쿠폰 등 경품을 제공할 예정이다.

이와 함께 NCSI 가전구독 1위 선정을 기념한 SNS 공유 이벤트도 진행된다. 7월 10일부터 12일까지 진행되는 이번 이벤트는 LG전자 베스트샵 홈페이지 또는 공식 SNS 채널에서 ‘NCSI 가전구독 1위’ 관련 내용을 확인한 뒤, 개인 SNS에 필수 해시태그와 함께 공유하고 이벤트 페이지에 이름, 연락처, 게시글 URL을 입력하면 참여할 수 있다.

참여 고객 중 추첨을 통해 총 26명에게 BBQ 황금올리브 치킨+콜라 1.25L 세트를 증정하며, 경품은 초복인 7월 15일에 일괄 발송될 예정이다.

LG전자 베스트샵 관계자는 “NCSI 가전구독 부문 1위에 대한 고객 성원에 감사하는 의미로 혜택과 이벤트를 준비했다”며 “가전 구매와 구독 혜택, 고객 참여형 이벤트를 함께 제공할 계획”이라고 말했다.

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