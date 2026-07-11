‘수족구병’ 2배 이상 증가 흐름… 영유아 급증세

최근 한 달 사이 손∙입안 등에 수포성 발진이 나타나는 급성 바이러스성 감염 질환인 ‘수족구병’이 2배 이상 증가한 것으로 나타났다. 영유아들 사이에서 수족구병이 급증해 주의가 당부된다.

질병관리청은 전국 93개 의원급 의료기관에서 실시 중인 수족구병 표본감시 결과 최근 4주 동안 의심 증상을 보이는 환자(의사환자)가 급증했다며 영유아가 있는 가정과 어린이집∙유치원 등에 위생관리를 강화해 달라고 10일 밝혔다.

수족구병에 걸린 아이의 손. 질병관리본부 제공

올해 27주차 수족구병 의사환자분율은 1000명당 19.4명으로 24주차(8.9명) 대비 약 2.2배 높게 나타났다. 특히 0∼6세 연령층에서는 1000명당 27.2명으로 높았다.

수족구병은 주로 5세 이하 영유아에게 발생하는 급성 바이러스성 질환이다. 환자의 대변이나 침∙가래∙수포의 진물 등 분비물과 직접 접촉하거나 오염된 물건을 만지는 경우 감염될 수 있다. 주요 증상은 발열∙인후통∙식욕부진 등이며 발열 1∼2일 후 입속 볼 안쪽과 잇몸, 혀에 작은 붉은 반점과 손·발 등에 피부 발진이 나타날 수 있다.

7∼10일 이후 대부분 회복되지만 혹여 뇌막염·뇌염 등의 합병증이 생길 수 있어 증상이 악화하면 의료기관을 찾아 진료받아야 한다. 예방하는 최선의 방법은 외출 후 귀가 시, 식사 전·후, 기저귀 교체 전·후, 환자를 돌본 후 손 씻기 등 개인위생을 철저히 지키는 것이다.

어린이집·유치원, 학교는 문손잡이 등 자주 만지는 표면과 공용물품 등의 소독 관리를 강화하고, 손 씻기 등 예방수칙을 잘 지키도록 안내·교육해야 한다. 또 수족구병은 전파력이 강하기 때문에 학부모는 자녀가 감염됐을 경우 물집(수포)이 완전히 나을 때까지 등원·등교와 키즈카페·수영장 등 다중이용시설 이용을 자제시켜야 한다.

임승관 질병청장은 “영유아에게서 환자 발생이 증가하고 있으므로 보육시설과 학교는 올바른 손 씻기와 물품 소독 등 위생관리를 철저히 하고, 전파방지를 위해 수족구병에 걸린 영유아 및 학생이 완전히 회복한 후 등원·등교할 수 있도록 안내해달라”고 당부했다.

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