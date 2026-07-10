차현승, 백혈병 이겨낸 근황…마동석과 복싱 1일차

댄서 출신 배우 차현승이 백혈병 완치 후 근황을 전했다.

차현승은 9일 소셜미디어에 "#boxing 1일차"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

차현승, 마동석. 인스타그램 캡처

공개된 사진에는 복싱장에서 배우 마동석과 함께 포즈를 취한 차현승의 모습이 담겼다.

또 다른 사진에는 마동석과 함께 운동 중인 차현승의 모습이 담겼다. 차현승은 빨간 글러브를 착용한 채 복싱 동작에 집중하고 있다.

차현승은 지난해 9월 백혈병 투병 사실을 직접 알렸다. 그는 같은 해 6월 응급실로 이송된 뒤 치료를 받았고, 12월 22일 SNS를 통해 완치 소식을 전했다.

당시 차현승은 "끝나지 않을 것만 같던 투병 생활이 드디어 막을 내렸다"며 "고통조차도 나를 살게 하는 과정의 일부"라고 밝혔다.

차현승은 가수 선미의 댄서로 이름을 알린 뒤 넷플릭스 '솔로지옥' 시즌1, 엠넷 '비 엠비셔스' '피지컬: 100' 등에 출연했다.

이후 배우로 전향해 드라마 '해야만 하는 쉐어하우스' '수진과 수진: 내 남편을 뺏어봐' 등에 출연하며 활동을 이어왔다.

<뉴시스>

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