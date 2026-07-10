한고은 "120부작 찍다 3㎏ 빠져…이러다 죽겠다 싶어"

배우 한고은이 120부작 일일드라마를 찍다가 체중 3㎏이 빠졌다고 했다.

한고은은 9일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에서 남편이 만든 보양 요리를 먹는 모습을 공개했다.

한고은. '고은언니 한고은' 유튜브 캡처

PD가 "언니 근데 살이 좀 많이 빠지신 것 같다"고 했다.

한고은은 "살이 좀 빠졌다. 의도하진 않았지만. 진짜 일에 치여서 3㎏ 정도 빠졌다"고 말했다.

남편은 "그 없는 살에 또 3㎏ 빠지니까"라고 하자 한고은은 "근데 살이 빠지니까 확실히 허리 아픈 게 덜 해졌다. 참 아이러니하다"고 했다.

한고은은 "근데 저 지금 일일드라마를 찍고있다. 120부작으로 달리고 있다. 제목은 '가족관계증명서'다"라고 말했다.

PD가 "(드라마에서) 엄청 소리 지르시던데"라고 하자 한고은은 "그래서 너무 힘들다. 매일매일이 이러다 죽을 수 있겠다 싶다. 뒷목을 잡으니까"라고 했다.

한편 한고은이 출연하는 MBC 드라마 '가족관계증명서'는 지난 6일 첫 방송을 시작했다.

<뉴시스>

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